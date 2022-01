Collibra, spécialiste de la fourniture de données fiables aux entreprises, annonce un nouvel investissement de Snowflake pour le développement de la Data Intelligence.

Le Data Intelligence Cloud de Collibra est un système d’engagement unique qui unifie la gouvernance des données, leur confidentialité, leur catalogue, leurs flux ainsi que leur qualité.

Cette mise de fonds viendra approfondir le partenariat entre les deux entreprises, et servira à stimuler l’innovation produit, avec pour objectif initial d’étendre les capacités d’application des stratégies (pour classer et catégoriser les données) à l’échelle de Collibra et d’améliorer la traçabilité des données avec Snowflake.

Ensemble, les clients communs des 2 entreprises pourront s’assurer que leur plateforme est correctement régie et que les données pourront facilement être retrouvées, analysées, fiables, accessibles de manière sécurisée ou partagées.

Laura Sellers, SVP de Collibra, se réjouit : « Nous sommes convaincus que notre solide partenariat changera la donne pour les organisations à la recherche d’une rentabilisation plus rapide de leurs investissements dans les données ».