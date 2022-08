La concurrence plus féroce des grands hyperscalers mais également la crise économique et le léger ralentissement noté par certains acteurs du cloud ne semblent pas avoir d’impact sur le spécialiste du Data Cloud Snowflake qui voit toujours son portefeuille client croître fortement.

Les analystes du marché les plus optimistes tablaient sur un chiffre d’affaires au second trimestre de 467 millions de dollars. Ils avaient encore placé la barre trop basse. Snowflake poursuit sa forte croissance malgré un climat économique et géopolitique particulièrement compliqué et tendu.

Entrée en bourse le 16 septembre 2020 à l’occasion d’une IPO record qui l’a vu être valorisée à plus de 70 milliards de dollars à la fin de son premier jour boursier, Snowflake continue son surprenant parcours. Certes, l’éditeur n’affiche plus de croissance à trois chiffres, mais c’est assez logique avec son marché désormais conséquent. Néanmoins, les revenus du deuxième trimestre 2022 – période marquée par une double crise économique et géopolitique – affichent encore une croissance de 83% (par rapport à Q2 2021) pour s’élever très au-dessus des prévisions et atteindre les 497,2 millions de dollars (dont 466,3 millions de dollars pour les ventes de produits).

Certes, l’entreprise continue d’afficher une perte de 70 cents par action. Mais « au cours du deuxième trimestre, le revenu des produits a augmenté de 83 % par rapport à l’année précédente. Notre marge brute de produits non GAAP a dépassé 75 %, et nous continuons à générer un bénéfice d’exploitation et un flux de trésorerie disponible non GAAP » explique Frank Slootman, président et PDG de Snowflake.

Mais ce qui rassure tout particulièrement les actionnaires, c’est la forte augmentation du portefeuille client. Snowflake compte désormais 6808 entreprises clientes dont 246 dépensent plus de 1 million de dollars annuellement (elles étaient 206 un an plus tôt).

Et l’éditeur n’attend pas de ralentissement du marché et table toujours sur des CA de plus de 500 millions de dollars au troisième et quatrième trimestre pour finir l’année avec un CA annuel compris entre 1,91 et 1,92 milliards de dollars pas très loin de la barre psychologique des deux milliards de dollars annuels.

À lire également :