Snowflake, spécialiste de la data dans le cloud, annonce avoir pris une participation – via son fonds Snowflake Venture – dans l’expert français de l’intelligence artificielle Dataiku.

Après avoir déjà investi en mars dernier dans ThoughtSpot, Snowflake continue d’étendre son aura dans l’univers de la data, de sa visualisation et de son exploitation. Le pionnier du Datawarehouse cloud natif investit donc dans Dataiku sans que l’on connaisse la hauteur de cet investissement.

L’objectif est d’apporter des fonctionnalités avancées d’IA à sa plateforme, en s’appuyant sur l’une des principales plateformes d’IA et de machine learning au monde, en offrant une interface visuelle et une expérience unique qui permettent aux équipes data de collaborer à la création de pipelines de données automatisés, de puissantes analyses prédictives et d’applications pratiques axées sur l’IA.

En multipliant ainsi les partenariat, Snowflake permet à ses clients conjoints de profiter de la puissance de ces plateformes d’IA spécialisées tout en bénéficiant de l’échelle élastique, de l’accès aux données et de la tarification basée sur l’utilisation qu’offre le Data Cloud.

De plus, comme davantage de données et de charges de travail de machine learning fonctionnent directement au dessus de Snowflake, les organisations bénéficient d’une sécurité et d’une gouvernance simplifiées.

Stefan Williams, Head of Corporate Development de Snowflake, rappelle : « Nous travaillons en étroite collaboration avec Dataiku depuis plusieurs années et, en novembre 2020, nous avons approfondi notre partenariat grâce à une intégration qui permet aux organisations de provisionner et de déployer facilement la plateforme de Dataiku dans le Cloud Snowflake ».

