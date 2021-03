Snowflake et ThoughtSpot se sont rapprochées en 2019 avec l’annonce de la plateforme ToughtSpot Embrace destinée à accélérer le déploiement de la recherche analytique sur différents data store dans le cloud à commencer par Snowflake.

Aujourd’hui, Snowflake veut renforcer ce partenariat pour accélérer la démocratisation de l’accès aux données grâce à la combinaison du Data Cloud de Snowflake et des solutions d’analyse et de recherche de données dopées à l’IA de ThoughtSpot.

Snowflake annonce un investissement de 20 millions de dollars dans ThoughtSpot, par le biais de son fonds d’investissement Snowflake Ventures Invests.

La plateforme ThoughtSpot permet à tous les utilisateurs d’une entreprise d’exploiter la puissance des données, quel que soit leur niveau technique. Grâce à une bonne dose d’IA, elle leur permet d’interroger les données en formulant leurs demandes en langage naturel.

« ThoughtSpot et Snowflake partagent une vision commune, celle de permettre aux organisations de libérer la puissance de leurs données et de les mobiliser au service de l’entreprise », explique Christian Kleinerman, SVP Produit de Snowflake. « Cet investissement témoigne de notre partenariat continu avec ThoughtSpot et de notre engagement à aider nos clients à obtenir des informations plus précises et plus rapides tout en tirant parti de la puissance du Snowflake Data Cloud ».

« Nous faisons tous la course pour capturer autant de données que possible, mais la réalité est que les données sont inutiles si nous ne pouvons pas rapidement déceler des insights et les utiliser pour créer des expériences personnalisées pour les clients. Pour ce faire, il faut adopter une approche totalement nouvelle et moderne. Snowflake est le créateur du Data Cloud, qui change l’ensemble du secteur de la même manière qu’Oracle l’a fait dans les années 90 et Salesforce au début des années 2000 », estime de son côté Sudheesh Nair, CEO de ThoughtSpot. « Notre mission à long terme, qui consiste à construire un monde plus axé sur les faits, implique d’aider chaque personne à transformer les données en insights. Alors que ces données se déplacent de plus en plus vers le cloud, notre partenariat croissant avec Snowflake contribuera à faire avancer cette mission en mettant les informations provenant de l’ensemble du cloud de données entre les mains de chaque employé grâce à la recherche et à l’IA ».