Snowflake continue de verticaliser sa plateforme pour proposer aux différents secteurs d’activité des offres spécialement formatées pour leurs besoins regroupant solutions, partenaires, sources d’informations spécialisés dans le domaine choisi. Cette fois, c’est le secteur du Retail qui est ciblé avec un Retail Data Cloud forgé pour les besoins des magasins, grande surface, et autres spécialistes de la vente au détail.

Verticaliser les offres Cloud est l’une des grandes tendances du moment pour approcher certains marchés avec des solutions spécialement calibrées pour les besoins d’une industrie ou d’un domaine d’activité. On a notamment vu Microsoft décliner Azure en versions « Microsoft Cloud for Healthcare », « Microsoft Cloud for financial services », « Microsoft Cloud for Manufacturing », « Microsoft Cloud for Retail », etc. Une tendance copiée par d’autres à l’instar d’Oracle et son offre « Oracle Cloud for Telcos » ou encore dans le monde des bases de données, Databricks et son « Lakehouse for Retail ».

Une tendance qui a aussi inspiré Snowflake. Le pionnier des Data Clouds avait déjà inauguré il y a quelques mois des versions « verticalisées » de sa plateforme avec Snowflake Financial Services Data Cloud et Snowflake Media Data Cloud. Plus récemment, l’éditeur avait aussi lancer un « Healthcare & Life Sciences Data Cloud » à destination des acteurs du monde de la santé.

Cette semaine, Snowflake officialise une nouvelle offre verticale pour les magasins, grandes surfaces, et autres spécialistes de la vente au détail : Snowflake Retail Data Cloud. « Le Retail Data Cloud élimine les silos de données dans tout le secteur, permettant aux entreprises de gagner en agilité, d’offrir des expériences client exceptionnelles et personnalisées et d’optimiser leurs opérations » explique l’éditeur.

L’idée consiste à regrouper en une offre ciblée la plateforme Data Cloud de Snowflake et des solutions et sources de données fournies par Snowflake et ses partenaires pour simplifier les analyses, unifier les bons de commande/stocks/fabrication, gérer de bout en bout la chaîne d’approvisionnement, moderniser les expériences des clients comme des collaborateurs, et favoriser l’agilité commerciale en adressant temps réel et omnicanalité.

Parmi les solutions intégrées à Retail Data Cloud, on retrouve :

– Des applications estampillées « Powered by Snowflake », comme celles de Blue Yonder, Cart.com, Nulogy et Zabka, qui permettent aux détaillants, CPG et autres acteurs du secteur de partager des données pertinentes et de collaborer sur des cas d’usages typiques du retail, allant de l’amélioration de l’expérience client à l’optimisation des opérations de la chaîne logistique.

– Des fournisseurs de sources de données tierces, présents sur la Data Marketplace Snowflake, comme AccuWeather, Atlas, Catalina, Crisp, Experian, Heap, NCSolutions et Numerator afin d’alimenter des processus clés tels que l’amélioration des vues à 360° des clients, l’amélioration des prévisions de la demande, etc.

– Des partenaires de conseil et de services tels que Capgemini, Infosys, Slalom, Tata Consultancy Services et TEK Systems qui par leur expérience des acteurs du retail peuvent accélérer la création de valeur et la transformation numérique des métiers.

– Des partenaires technologiques tels que Amazon Web Services (AWS), Dataiku, DataRobot, Robling et Tableau à même de fournir des intégrations transparentes et des solutions prêtes à l’emploi afin de profiter pleinement de la puissance et de la facilité d’utilisation du Retail Data Cloud de Snowflake.

Outre cette combinaison spécialement constituée pour former un Data Cloud personnalisé pour les besoins des acteurs du Retail, Snowflake met en avant les qualités de son offre pour servir une plus grande agilité commerciale :

– L’intégration virtuelle de toutes les données, quelles que soient leur source, leur célérité ou leur format afin de fonctionner à partir d’une source unique de vérité.

– La mise en conformité avec les réglementations par le biais d’une gouvernance des données intégrée s’appuyant sur des fonctionnalités de sécurité faciles à gérer : salle blanche, fonctions d’audit telles que les jointures en double aveugle, requêtes restreintes, RBAC centralisé, obfuscation au niveau des lignes et des colonnes pour protéger les informations personnelles, etc.

– L’optimisation des opérations grâce à des performances élastiques pour faire face aux pics saisonniers,

– Le partage transparent des données à travers l’écosystème Retail en temps quasi réel sur les trois principales plateformes de cloud public.

– L’exploitation des solutions préconstruites spécifiques au secteur, telles que des solutions IA/ML, créées par le réseau de partenaires de Snowflake.

« Cet ensemble de solutions conjointes pour le secteur de la vente de détail et des produits de grande consommation dans le Retail Data Cloud de Snowflake peut alimenter la prochaine vague de transformation en fournissant l’accès aux données, la gouvernance et le partage nécessaires pour activer les données et générer de la valeur commerciale », conclut Rosemary Hua, responsable GTM du secteur de la vente au détail et des produits de grande consommation chez Snowflake. « Les détaillants et les CPG peuvent désormais se connecter avec leurs partenaires et entre eux dans le Data Cloud pour prendre des mesures basées sur les données et mieux servir leurs clients dans un environnement en évolution rapide. »