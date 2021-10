Snowflake, spécialiste de la valorisation des données cloud, annonce une offre spécialement conçue pour les médias et la publicité qui rassemble à la fois le partage de données et le respect des normes en matière de confidentialité et de gouvernance. Annoncé en mai dernier, Media Data Cloud est ouvert à toutes les entreprises du secteur et marque une volonté de Snowflake de continuer à verticaliser son offre et sa plateforme de données dans le cloud.

Via ce nouveau Media Data Cloud, les spécialistes du marketing, les éditeurs et les clients de l’ad-Tech peuvent effectuer des rapprochements de données « first party », créer des informations sur l’audience, activer et mesurer les campagnes, tout en limitant le mouvement et la copie des données au sein de l’écosystème publicitaire.

Avec les « salles blanches » virtuelles de Snowflake, tout éditeur, annonceur, agence ou ad-tech peut concevoir son propre environnement de confidentialité et de données collaboratives et ainsi tirer parti du Media Data Cloud pour sa propre solution personnalisable. En outre, plusieurs entreprises partenaires (dont AWS, DataRobot, LTI, The Trade Desk ou encore Expedian) proposent également aux entreprises de ce secteur des applications natives s’appuyant sur Media Data Cloud.

Pour illustrer le potentiel de ce « Media Data Cloud », Snowflake donne l’exemple de deux « early adopters » de sa nouvelle solution :

– Disney Advertising Sales a bâti une salle blanche sur Media Data Cloud pour fournir à ses clients des informations avancées sur la planification anticipée, l’activation et la mesure de portefeuilles croisés d’une manière totalement sécurisée et sûre pour la marque.

– Warner Music Group fournit des informations en temps quasi réel sur la performance du contenu et l’engagement des abonnés grâce à Snowflake. Les médias, les jeux, les sports et d’autres entreprises de divertissement tirent parti du Media Data Cloud pour prendre des décisions plus intelligentes en matière de contenu et d’expérience qui favorisent l’acquisition et la fidélisation des abonnés.

Bill Stratton, Global Head of Media, Entertainment and Advertising Vertical chez Snowflake, affirme : « Les entreprises qui disposent d’un accès démocratisé aux données, d’une collaboration transparente et des normes les plus élevées en matière de gouvernance des données vont désormais mener notre industrie vers un avenir fondé sur la transparence, la confiance et la performance ».

