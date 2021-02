Microsoft multiplie les offres clouds dédiées à des secteurs donnés. Parallèlement il lance un nouveau service pour permettre à n’importe quelle TPE de créer son site Web et de gérer son marketing en ligne.

Après le cloud privé, le cloud hybride, le cloud edge et le cloud public, voici venir les clouds dédiés, comprenez des clouds publics dont les services sont spécialement paramétrés et sélectionnés pour un secteur d’activité donné. L’an dernier Microsoft avait initié le mouvement avec sa première solution cloud dédiée spécifiquement à une industrie : Microsoft Cloud for Healthcare.

Apparemment, ces offres très orientées semblent prometteuses puisque l’éditeur est en train de les multiplier comme des petits pains.

En début d’année, Microsoft avait déjà lancé en preview son « Microsoft Cloud for Retail ».

Cette semaine, la firme de Redmond poursuit ses efforts dans cette direction et enfonce le clou avec trois nouvelles offres clouds focalisées sur des industries spécifiques : Microsoft Cloud for Financial Services, Microsoft Cloud for Manufacturing et Microsoft Cloud for NonProfit.

« Les offres Microsoft Cloud dédiées à une industrie rassemblent des modèles de données communs, des connecteurs cross-clouds, des workflows, des API, des services, composants et normes spécifiques à l’industrie ciblée, et les combinent à l’étendue des services Cloud de Microsoft, y compris Microsoft 365 et Teams, Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365, et les solutions de sécurité » explique l’éditeur.

Ces solutions cherchent à accélérer la transformation numérique des entreprises d’un secteur donné en leur fournissant des plateformes certifiées et un ensemble cohérent de solutions pour résoudre les défis propres à ce secteur.

Microsoft Cloud for Financial Services est présenté comme un accélérateur pour moderniser les services bancaires, développer des analyses approfondies et permettre de mettre en place de nouveaux moyens d’atteindre les clients, tout en respectant les exigences strictes de conformité.

Microsoft Cloud for Manufacturing veut aider les industriels à sécuriser le travail à distance et la sécurité des « front line workers », à construire des usines plus agiles, à créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

Microsoft Cloud for NonProfit propose une plateforme intelligente pour que le personnel et les bénévoles puissent se concentrer sur leurs missions. Elle s’appuie sur un modèle de données communes à but non lucratif pour connecter les capacités de cloud Azure aux scénarios à but non lucratif, y compris l’engagement, la conception et l’exécution de programmes, la gestion des bénévoles et la collecte de fonds.

Dans un tout autre domaine, on apprend que Microsoft veut aussi offrir son alternative à des solutions comme Wix ou SquareSpace pour aider les entreprises à créer gratuitement leurs propres sites Web sans aucune compétence technique préalable. Les prétentions de l’éditeur américain sont cependant moins généralistes que ces célèbres précurseurs de la création de sites par drag & drop. Sa solution vise essentiellement les besoins marketings. Elle part du principe que 36% des TPE n’ont aucun site Web alors que 80% des consommateurs commencent par visiter les sites Web des entreprises avant de travailler avec elles. La nouvelle solution « Digital Marketing Center » permet de créer un site Web en quelques clics à partir de modèles prédéfinis et personnalisables, de centraliser vos messages marketing sur les différents réseaux sociaux, d’analyser l’audience de vos campagnes et d’exploiter des outils publicitaires pour vous faire connaître à travers les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Pour l’instant, ce nouveau service ne semble disponible qu’aux USA.

On devrait en apprendre plus sur toutes ces offres la semaine prochaine à l’occasion de la conférence virtuelle Microsoft Ignite.