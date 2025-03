Pendant que la 5G grand public attire toutes les attentions, une révolution discrète mais profonde se prépare dans l’ombre : l’essor des réseaux privés 5G. Une technologie encore méconnue mais qui redéfinit déjà la façon dont les entreprises interagissent avec leurs données et leurs systèmes.

La 5G privée offre une connectivité ultra-rapide, une fiabilité sans égale et un contrôle total de la gestion des données sensibles et de la cybersécurité, dans des secteurs aussi stratégiques que l’industrie, la logistique ou la santé.

Malgré ses avantages évidents, la 5G privée fait face à des défis techniques, infrastructurels et réglementaires qu’il faut relever pour en faire un véritable levier de transformation.

Une technologie au service de l’innovation et de la performance

La 5G privée n’est pas simplement une avancée technique, elle est une nouvelle manière de penser l’architecture des réseaux d’entreprise. Grâce au découpage de réseau (“network slicing”), elle permet de créer des segments isolés, chacun dédié à une application précise, que ce soit pour des communications en temps réel ou pour le traitement de données sensibles. Cette flexibilité offre non seulement une sécurité accrue, mais aussi une efficacité opérationnelle sans précédent.

Dans un contexte où les volumes de données explosent et où chaque milliseconde compte, des secteurs comme la santé bénéficient déjà de cette technologie pour des applications critiques comme la chirurgie à distance ou la gestion d’infrastructures vitales.

Cette nouvelle ère de la connectivité est aussi une affaire de chiffres. Entre 2021 et 2027, la France a prévu d’investir entre 19 et 21 milliards d’euros dans le déploiement de la 5G, dont une part significative – entre 7,7 et 9,2 milliards d’euros – reviendra aux entreprises. Ces investissements représentent une occasion unique pour les acteurs économiques français de se positionner à la pointe de l’innovation numérique.

Les défis du déploiement : entre complexité et nécessité

Si la 5G privée suscite autant d’enthousiasme, son déploiement reste un véritable casse-tête. En 2024, la France comptait déjà plus de 49 000 sites 5G autorisés, mais les organisations cherchent à présent à aller plus loin en déployant des réseaux privés pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Le choix d’infrastructure, entre réseaux sur site, solutions hybrides ou technologies avancées comme le “multi-access edge computing” (MEC), qui consiste à déplacer certaines fonctions de traitement des données plus près de l’utilisateur pour réduire la latence, ajoute une complexité supplémentaire.

Chaque décision implique un degré élevé de personnalisation et de collaboration avec différents acteurs, tels que les fournisseurs de services cloud et les intégrateurs de systèmes. Ce puzzle technologique, souvent multi-fournisseurs, complique la mise en œuvre tout en exigeant une visibilité complète et une gestion optimale des performances.

Les solutions pour une gestion optimale

Pour exploiter pleinement les avantages de la 5G privée, les entreprises doivent adopter des solutions de gestion réseau offrant une visibilité en temps réel sur l’ensemble de l’infrastructure, incluant le RAN (“Radio Access Network”), l’edge et le cœur du réseau. Cette visibilité complète permet non seulement de surveiller les performances du réseau de manière proactive, mais aussi d’identifier rapidement les anomalies avant qu’elles n’impactent les opérations.

De plus, l’utilisation de KPIs personnalisés offre une capacité d’analyse fine, permettant de prendre des décisions éclairées et basées sur des données précises et en temps réel, pour optimiser la gestion des ressources et garantir des performances constantes.

En parallèle, ces solutions doivent intégrer une sécurisation renforcée, en surveillant en continu les risques potentiels et en déployant des actions préventives. Dans ce contexte, une plateforme cloud performante devient essentielle. Elle permet d’analyser et d’optimiser les données collectées, assurant ainsi une gestion agile des ressources et un niveau de service optimal en temps réel.

Les partenariats : clé de la réussite

Le succès du déploiement des réseaux privés 5G repose sur une coopération étroite entre les entreprises et les opérateurs de services de communication (CSPs). Ensemble, ils peuvent exploiter des technologies comme le découpage de réseau ou la gestion de fréquences dédiées pour maximiser l’efficacité des ressources réseau. L’ARCEP joue un rôle crucial dans cette dynamique, en attribuant des fréquences spécifiques aux organisations et en garantissant un cadre réglementaire qui protège leur souveraineté numérique. Ce partenariat crée non seulement un environnement plus sûr et plus performant pour elles, mais ouvre également de nouvelles opportunités économiques pour les opérateurs.

Vers une nouvelle ère d’innovation

La 5G privée dépasse largement le cadre de la simple connectivité. Elle représente un véritable catalyseur d’innovation. Des applications comme la surveillance en temps réel des infrastructures critiques, la réalité augmentée pour le diagnostic à distance, ou encore la chirurgie à distance illustrent le potentiel transformateur de cette technologie. Mais pour libérer tout ce potentiel, les entreprises devront adopter des solutions agnostiques qui permettent de créer des KPIs, d’analyser des scénarios en temps réel et de prendre des décisions stratégiques, assurant ainsi une connectivité flexible, ultra-performante et sécurisée.

____________________________

Par Daniel Crowe, Area Vice President pour la France et l’Europe du Sud chez Netscout

À lire également :