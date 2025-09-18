Zoom AI Companion 3.0 cherche à apporter un nouveau souffle à l’éditeur qui avait connu une ascension fulgurante durant la pandémie. L’outil entend transformer la collaboration et le centre de contacts en intégrant recherche contextuelle, automatisation et assistance proactive au cœur de Zoom Workplace et Zoom Business Services.

Zoom reste associé au souvenir d’une période unique : celle du COVID, où l’outil de visioconférence est devenu en quelques mois incontournable, symbole du travail à distance et d’une adoption massive de la visio. Mais une fois la crise sanitaire passée, l’entreprise a dû composer avec un marché marqué par une quête de consolidation, de recherche d’outils intégrés et de reprise de contrôle de la DSI.

Depuis, Zoom s’est engagé dans une transformation stratégique pour ne plus être perçu comme un simple outil de visioconférence. L’entreprise mise désormais sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur, avec des assistants capables de générer des résumés, des actions et des contenus. Elle élargit aussi son offre avec des outils collaboratifs, des solutions de téléphonie et des services dédiés aux grandes entreprises. En se focalisant sur le marché B3B et en intégrant des fonctionnalités sectorielles, Zoom cherche à devenir une plateforme complète de communication et de productivité « IA native » pour les environnements de travail hybrides. Et s’impose désormais aussi en leader des solutions UCaaS (Unified Communications as a Service).

À l’occasion de son évènement mondial « Zoomtopia 2025 », l’éditeur a lancé AI Companion 3.0, la nouvelle génération de son assistant de travail intelligent. L’outil se veut un véritable compagnon de collaboration. Basé sur l’IA agentique, il est capable de contextualiser les conversations et d’en tirer des actions concrètes : préparation de réunions, recommandations en temps réel, rédaction de comptes rendus ou encore gestion des suivis de tâches. Zoom insiste sur la possibilité d’intégrer ces fonctionnalités bien au-delà de son propre environnement : AI Companion peut enrichir les notes et synthèses issues de réunions menées sur Microsoft Teams, Google Meet et bientôt WebEx.

« Les conversations les plus importantes de nos clients ont lieu sur Zoom, et désormais, ces conversations peuvent générer des informations clés pour alimenter des avancées concrètes », a résumé Eric S. Yuan, fondateur et CEO de l’entreprise.

AI Companion 3.0 introduit aussi une interface repensée centralisant l’information issue des différentes interactions de travail, capable de produire rapports et documents à partir de données internes (transcriptions, historiques, documents) et externes (études, données sectorielles).

L’intérêt est double : d’une part la réduction de la fragmentation des outils, d’autre part un levier d’efficacité sur des processus comme la préparation de réunion, le suivi des réunions ou le suivi client. AI Companion 3.0 propose ainsi la prise de notes enrichie, la préparation de réunions, des recommandations en temps réel et la priorisation automatique des actions. L’interface repensée dans Zoom Workplace centralise les flux d’information et facilite la rédaction de rapports ou documents à partir de données multiples.

Zoom enrichit aussi son offre avec des avatars réalistes, la génération d’extraits vidéo, la traduction vocale en temps réel — annoncée comme plus précise que celle de ses concurrents — et le support du Model Context Protocol (MCP) pour intégrer des outils tiers.

Pour les entreprises ayant des besoins spécifiques, le Custom AI Companion permet de créer des agents virtuels sur mesure via un générateur low-code et une bibliothèque d’outils.

Au-delà de l’assistant, Zoom a également profité de son Zoomtopia 2025 pour faire évoluer son offre Business Services, qui intègre l’IA dans l’expérience client et les interactions avec Zoom Virtual Agent. Les nouveautés visent à automatiser la supervision de la qualité des échanges, enrichir l’analyse des données clients et personnaliser les expériences conversationnelles. L’éditeur introduit également des capacités avancées dans le développement commercial avec Revenue Accelerator, un module qui applique l’IA agentique à la prospection et au suivi des leads.

L’ensemble sera disponible en novembre 2025 pour les clients payants de Zoom Workplace, sans surcoût.

Au final, ce Zoomtopia 2025 aura confirmé que les solutions collaboratives sont bien entrées dans une nouvelle ère : celle de l’IA agentique, où les outils ne se contentent plus de faciliter les échanges, mais deviennent des acteurs proactifs capables d’orchestrer, d’anticiper et d’agir. Une idée évoquée en réunion se transforme instantanément en action menée par l’IA et contrôlée par l’humain. Cette mutation redéfinit la frontière entre plateforme et partenaire de travail, et pousse les éditeurs comme Zoom à repenser leur rôle dans la chaîne de valeur numérique.

