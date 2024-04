Pour refléter sa plus grosse évolution depuis 10 ans, le client Zoom change de nom et devient « Zoom Workplace » pour mieux refléter ses fonctionnalités collaboratives qui vont désormais bien au-delà de la visio-conférence et s’enrichissent encore un peu plus à l’IA générative.

La star incontestée des années COVID veut laisser ce passé derrière elle. Pour sa version « 6.0 », le client desktop Zoom pour Mac et PC se refait une beauté et change de nom afin de mieux refléter les évolutions récentes de la plateforme qui en font un outil de collaboration d’entreprise bien plus qu’un outil de communication.

Zoom Desktop devient donc Zoom Workplace et s’offre son plus important relooking depuis 10 ans. L’interface est désormais plus épurée (avec une navigation simplifiée), mais aussi plus personnalisable avec différents thèmes de couleur ou encore une barre de « meeting » qui est désormais par défaut plus compacte mais que l’on peut personnaliser en y glissant-déposant les fonctionnalités que l’on utilise le plus fréquemment.

Autre nouveauté ergonomique, les vues « réunions » et « calendrier » sont désormais unifiées pour une vision plus complète de votre journée et de vos rendez-vous.

Autre amélioration conviviale, la vue « multi-speaker » permet de mettre en évidence désormais les flux vidéos de plusieurs conférenciers plutôt qu’un seul comme préalablement. Jusqu’à 5 animateurs peuvent ainsi être mis en évidence.

La collaboration devient centrale

Le nouvel onglet Meeting permet de mieux préparer les réunions en y déposant tous vos documents utiles. Lors de la réunion, les participants pourront non seulement accéder en un clic à ces documents, mais aussi collaborer dessus avec des fonctionnalités de co-édition autour des documents stockés sous Microsoft OneDrive ou sous Google Drive. Il sera bientôt possible à travers cet espace de collaborer autour d’un tableau blanc, de notes, ou même de partager de multiples écrans !

Comme Slack, Teams ou Meet, Zoom Workplace fait désormais la part belle aux échanges asynchrones et intègre sans surcoût la fonctionnalité Team Chat. L’onglet Chat donne accès lui aussi à des documents partagés et permet une co-édition des documents. Il sera prochainement possible d’intégrer une gestion de workflow avec des chaînes de validation et des automatisations.

L’IA est omniprésente

Zoom Workplace intègre bien évidemment la nouvelle IA générative de Zoom, Zoom AI Companion. Cet assistant vous permet de transcrire un meeting, de résumer une réunion, les échanges d’un chat, ou même l’échange téléphonique que vous venez de raccrocher. Il vous aide à la rédaction d’emails ou de messages, enrichit vous interactions sur tableau blanc. Une nouvelle fonctionnalité conversationnelle va bientôt faire son apparition : « Ask AI Companion » permet de discuter avec l’IA pour rassembler des informations, synthétiser des documents, partager des informations dispersées, etc. Ask AI Companion sera même en mesure d’effectuer certaines tâches répétitives ou chronophages pour vous.

L’IA est aussi utilisée pour améliorer les interactions entre utilisateurs. Une nouvelle fonction permet par exemple de virtuellement « éclairer » votre visage si la lumière ambiante est faible et votre visage un peu trop dans l’obscurité. Dans un même ordre d’idée, l’isolation sonore par l’IA supprime les bruits de fond et permet de rendre les voix plus intelligibles dans des environnements sonores bruyants.

Au final, force est de reconnaître que Zoom se cherche un second souffle surfant sur le besoin des entreprises de s’adapter au travail hybride et d’adopter de nouveaux outils de collaboration. L’éditeur compte sur l’IA et sur son nouveau client « Workplace » pour s’imposer face à la coriace concurrence de Microsoft Teams et Google Workspace, mais aussi face aux solutions souveraines européennes. Le marché n’est pas simple car il commence à être mature et il est de plus en plus difficile pour un acteur de se démarquer.

 <

À lire également :