Prendre des notes pendant une réunion est un grand classique… qui impose souvent de jongler entre l’application de visioconférence et un éditeur de prise de notes. Avec Zoom Notes, il n’y a plus besoin de jongler…

Depuis les années COVID, les visioconférences ont pris une place prépondérante dans le quotidien de tous. La plupart des réunions se font désormais en visio. Et très souvent, afin de rendre l’expérience plus vivante, les utilisateurs mettent leur application de visio en plein écran.

Le problème, quand on a qu’un seul écran, est qu’il faut alors sans cesse basculer entre l’application de Visio et l’application de prise de notes bien souvent indispensable.

Zoom propose enfin une parade en intégrant un espace de prise de notes au sein même de son application de visio.

Zoom Notes est un nouvel espace collaboratif actif avant, pendant et après les réunions. Il permet à tout un chacun de créer des notes, définir un ordre du jour, et partager tout ça aisément pour notamment permettre à chacun de travailler sur les éléments après la réunion.

Zoom Notes comprend un “éditeur robuste” doté d’“options de formatage étendues”, comme la police, le style, les puces, les couleurs, etc. Les utilisateurs peuvent également ajouter des liens et des images aux notes, dont le contenu est régulièrement sauvegardé automatiquement pour éviter toute perte potentielle de contenu. Notes s’adapte aussi bien aux mémos courts et simples qu’à la prise de notes ou au partage de documentations longues et complexes. Les utilisateurs qui créent des notes peuvent choisir à qui ils y donnent accès pendant et après les réunions.

Zoom Notes vise à couvrir d’autres besoins collaboratifs que Zoom Whiteboard.

« Nous voulions offrir une expérience utilisateur fluide et limpide qui permette aux utilisateurs de créer des agendas et des notes tout en restant dans la plateforme Zoom au lieu de passer à d’autres outils de gestion de contenu », conclut Darin Brown, responsable des applications de productivité chez Zoom.

La bonne nouvelle ? L’option est accessible à tous et elle est gratuite ! Son déploiement est en court mais sera progressif.

À lire également :