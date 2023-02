Grâce à une nouvelle intégration officielle, les utilisateurs des Zoom Rooms pourront désormais rejoindre avec une grande simplicité des réunions Google Meet.

L’écosystème de solutions de travail hybride s’est complexifié ces dernières années alors que la pratique des réunions hybrides, mixant des collaborateurs sur site et en distanciel, se généralisait. Tous les acteurs du marché de la visioconférence disposent de leur propre solution d’équipements pour salle de réunion. Des solutions désignées sous le nom Zoom Rooms, Facebook Rooms, Teams Room (Salles Teams en français), ou encore Google Meet Hardware. Problème, ces systèmes sont souvent relativement fermés et ne permettent pas de profiter de la variété des offres que l’on trouve sur un PC. Dit autrement, rejoindre une réunion Teams ou Google Meet à partir du matériel d’offres concurrentes est souvent problématique.

Zoom a plutôt fait preuve d’ouverture. Ces équipements Zoom Rooms ont ainsi depuis l’origine (ou presque) la possibilité de se connecter à des réunions Microsoft Teams ou Cisco Webex. Mais avec l’annonce du jour, Zoom promet désormais une interaction renforcée et plus conviviale avec un troisième acteur concurrent : Google.

Pré-annoncé en octobre dernier, Zoom Interop for Google Teams est désormais officiellement disponible. Implémentée au cœur des infrastructures cloud de Zoom, cette solution crée un pont d’interopérabilité entre l’univers Zoom et celui de Google Meet. Concrètement il permet non seulement de rejoindre des réunions Google Meet depuis des dispositifs Zoom Rooms mais également de rejoindre des réunions Zoom (Zoom Meetings) depuis des dispositifs Google Meet Hardware !

Avantage d’un tel mécanisme cloud, cette interopérabilité est relativement transparente et ne nécessite aucun matériel supplémentaire ni abonnement spécifique. Elle doit toutefois être autorisée, configurée et activée par un administrateur.

Une fois la fonction Zoom Interop configurée, toute invitation Google Meet reçue est automatiquement envoyée au calendrier Zoom Rooms (on peut aussi passer par le processus manuel de saisie de l’identifiant du meeting Google Meet). Il suffit alors d’appuyer sur le bouton de connexion de l’équipement Zoom Rooms pour se connecter au meeting Google Meet.

Comme on peut s’en douter, cette interopérabilité bidirectionnelle ne prend réellement en charge que les fonctions de base communes à toutes vidéoconférences. Des fonctions avancées de Zoom comme les sondages, le support de multiples écrans, les mécanismes de présence, ne sont pas prises en charge.

La procédure d’activation de cette interopérabilité est détaillée sur le site support de Zoom : Zoom Interop for Google – Zoom Support

À lire également :