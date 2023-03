Pour intégrer l’IA à la vidéoconférence, Zoom compte s’appuyer sur OpenAI mais aussi des modèles « personnalisables » et offrir aux développeurs les API adéquates pour enrichir les expériences collaboratives grâce à l’intelligence artificielle.

Ne pas laisser Microsoft et Google s’accaparer les potentiels de l’IA dans les outils collaboratifs… Zoom réagit aux annonces et démonstrations de ses concurrents en annonçant d’importantes améliorations à son initiative Zoom IQ et en proposant une approche ouverte aux développeurs pour multiplier les cas d’usage de l’IA dans les contextes des réunions virtuelles et autres conversations en visio.

L’utilisation des IA dans Zoom n’est évidemment pas un sujet nouveau. En juillet 2021 déjà, Zoom avait acquis Kites Gmbh pour intégrer des fonctions de traduction automatique en temps réel et initier son initiative Zoom IQ pour insuffler de l’IA au cœur de son outil collaboratif. Et récemment, Zoom avait lancé « Zoom IQ for Sales » qui cherchait déjà à incorporer une intelligence conversationnelle au cœur des Meetings Zoom de sorte à permettre aux forces de ventes d’identifier les problèmes courants, les solutions, ou les propositions à formuler au client pour augmenter sa satisfaction ou faciliter la vente (selon Zoom, aujourd’hui 67% des ‘vendeurs’ disent conclure leur vente à l’occasion d’un échange vidéo avec le client).

Quand l’IA collabore avec l’humain par le truchement des conversations

Cette semaine, l’éditeur a annoncé l’extension de son initiative transformant au passage Zoom IQ en véritable compagnon virtuel universel dopé à l’IA. Ce Zoom IQ s’appuie sur les modèles conversationnels d’OpenAI et les enrichit de modèles développés par Zoom ou par des partenaires. Bien plus qu’une solution boîte noire, Zoom souhaite à terme proposer des modèles personnalisables qui pourront être adaptés au vocabulaire, aux métiers et aux scénarios de chaque entreprise de sorte que l’IA puisse mieux comprendre les discussions et les acronymes utilisés par exemple. « Notre approche unique de l’IA donnera aux clients la flexibilité qu’ils souhaitent et contribuera à améliorer de manière significative la collaboration et les relations avec les clients » explique ainsi Smita Hashim, Chief Product Officer chez Zoom.

En attendant que ce potentiel soit pleinement libéré par des API en cours de développement, Zoom a d’ores et déjà annoncé trois fonctionnalités pour son assistant Zoom IQ :

* Zoom IQ Chat Compose : aide les utilisateurs à formuler des messages ou réponses en s’appuyant sur les contextes de la conversation et en précisant la tonalité à employer.

* Zoom IQ Email Compose : grâce à l’IA générative, les utilisateurs recevront des suggestions d’emails en réponse au contexte conversationnel des réunions Zoom, des appels téléphoniques Zoom et des fils d’emails. Cette fonctionnalité sera initialement disponible avec Zoom IQ for sales.

* Zoom IQ Meeting Summary : permet aux utilisateurs d’obtenir un résumé d’une réunion (à la fin de celle-ci ou si l’on prend une réunion en vol). La fonction sera utile aussi bien pour rattraper une réunion que l’on a manqué sans avoir à regarder l’enregistrement mais aussi pour demander à l’IA de générer un compte rendu ou les prochaines étapes du projet discuté.

Zoom a également profité de cette annonce pour annoncer d’autres nouveauté. La fonction Zoom Huddles (anciennement Zoom Spots) propose un espace de coworking virtuel basé sur la vidéo, conçu pour favoriser les discussions ad-hoc et le team building. La fonctionnalité Intelligent Director permet de gérer plusieurs caméras dans Zoom Rooms et de piloter quel flux sera affiché en fonction de qui parle et de ce qui se passe dans la salle de réunion. Quant à la fonctionnalité Zoom Scheduler, elle affiche les heures disponibles de l’hôte, même aux participants externes, afin de simplifier le processus de choix de l’heure de la prochaine réunion dans Zoom Meetings, Zoom Mail, Zoom Calendar mais aussi Microsoft 365 et Google Calendar.

Ces fonctionnalités seront disponibles en Bêta dans les prochaines semaines.

