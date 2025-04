Peu à peu, Zoom transforme sa suite collaborative en une plateforme pilotée par des agents IA personnalisables, articulée autour de protocoles ouverts, dotées de fonctions multicanales et alignés sur le patrimoine informationnel de votre entreprise et entraînés sur vos données métiers.

Au début du mois d’avril, Zoom annonçait « Zoom Tasks » et un effort pour insuffler de l’IA agentique au cœur de ses outils collaboratifs. Zoom lance cette semaine une nouvelle salve de fonctionnalités « agentiques » qui métamorphosent sa suite collaborative : la plateforme Zoom Workplace intègre désormais non seulement la nouvelle solution Zoom Tasks, mais également de nouvelles fonctionnalités IA comme Voice Recorder, Custom AI Companion, et une série d’améliorations couvrant chat, réunions, tableau blanc, centre de contacts et ventes.

« L’an dernier, nous avons rendu Zoom Workplace “AI-first”. Aujourd’hui, nos agents IA savent comprendre, planifier et exécuter avec un minimum d’intervention », explique Jeff Smith, responsable Produit AI Workplace chez Zoom.

Pour rappel, Zoom Tasks agrège et priorise automatiquement les actions issues des réunions, mails et chats, les associe aux bons interlocuteurs et en assure le suivi dans un tableau de bord unifié.

Une IA plus personnalisée

Disponible sous forme d’add-on facturé 12 $ par utilisateur et par mois, Custom AI Companion permet aux administrateurs de construire, via Zoom AI Studio, des agents IA via une interface low-code et de les aligner sur les processus internes. Le module s’appuie sur les deux protocoles agentiques en open source et en passe de devenir des standards de fait, à savoir MCP (Model Context Protocol imaginé par Anthropic) et A2A (Agent-to-Agent Protocol annoncé par Google il y a deux semaines) pour fédérer des agents tiers.

Une nouvelle fonctionnalité BYOI, « Bring Your Own Index », simplifie la connexion d’AI Companion (l’assistant IA intégré au cœur de la plateforme Zoom) à leurs propres sources de données notamment via des outils comme Amazon Q Business ou Glean.

Une collaboration multicanale

Pour les échanges hors ligne, Voice Recorder (une fonction d’AI Companion) est un nouvel outil pensé pour capturer et exploiter la valeur des échanges en présentiel. Cette fonction, pilotée par AI Companion, enregistre la conversation, produit une transcription complète, la résume et transforme instantanément les points d’action en tâches, de sorte que l’utilisateur reste pleinement engagé sans prendre de notes manuelles. Voice Recorder s’adresse aux collaborateurs qui alternent réunions virtuelles et échanges de couloir. Depuis son smartphone, il suffit de lancer l’enregistrement : l’IA réalise la transcription, génère un résumé structuré et isole automatiquement tâches ou décisions. À la différence de Smart Recording (une fonction limitée aux conférences en ligne), Voice Recorder fonctionne hors connexion.

L’AI Companion propose désormais la prise de rendez-vous multi-participants en analysant les agendas, crée des chats privés nominés durant les réunions et s’appuie sur un Small Language Model interne pour améliorer les traductions de huit langues vers l’anglais. Côté tableau blanc, les contenus Miro, Mural ou Lucid se convertissent d’un clic et peuvent être résumés par l’IA.

Une pléthore d’autres nouveautés dopées à l’IA

Et Zoom de multiplier les cas d’usages des IA au sein de sa solution collaborative. Ainsi, les avatars générés pour Zoom Clips bénéficient d’une securité « gesture checks » (destiné à limiter les dérives potentielles des avatars vidéo générés par IA et garantir l’authenticité de la source) et de filigranes audio-vidéo attestant leur origine IA, limitant les risques de deepfake et répondant aux exigences de traçabilité des RSSI.

Zoom CX ajoute le « deferrable work forecasting » pour dimensionner les effectifs sur les canaux asynchrones, fixer des minima/maxima de sièges et affiner les plannings quotidiens à l’aide de scénarios IA.

En parallèle, Zoom Revenue Accelerator introduit des AI Playbooks qui appliquent automatiquement les méthodologies BANT, SPICED ou MEDDICC et un Deal Explorer interroge le cycle d’opportunité en langage naturel, fiabilisant le CRM et accélérant la clôture des deals.

Enfin, deux offres spécialisées font leur apparition : Zoom Workplace for Frontline, version mobile orientée terrain (retail, industrie, santé, hôtellerie), et Zoom Workplace for Clinicians, développé avec Suki pour générer des notes cliniques automatisées lors des consultations.

Avec cette vague fonctionnelle, Zoom consolide une approche « plateforme unifiée » où agents IA, données d’entreprise et contrôles de sécurité convergent. Les directions IT devront néanmoins adapter leurs pratiques à cette invasion IA, examiner la gouvernance des index externes, maîtriser la gestion des identités au sein des agents tiers ainsi que l’impact opérationnel des automatisations IA sur les processus existants, afin de maximiser les gains de productivité tout en minimisant les risques.

