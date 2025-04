Zoom muscle son jeu et injecte de l’intelligence agentique dans tous les recoins de sa plateforme, transformant vos comptes rendus de réunion en tremplin d’actions immédiates et coordonnées, éventuellement gérées en toute autonomie par l’IA.

Zoom AI Companion est la solution d’intelligence artificielle générative qui agit comme un assistant virtuel au sein de l’environnement Zoom. Initialement lancé sous le nom de Zoom IQ, cet outil a évolué pour offrir une gamme de fonctionnalités destinées à aider les utilisateurs à se concentrer sur l’essentiel, en automatisant la prise de notes et en générant des résumés ou des contenus en temps réel pendant et après les réunions.

Dans sa dernière offensive pour intégrer l’intelligence artificielle à sa plateforme, Zoom vient de dévoiler « Zoom Tasks« , une fonctionnalité de gestion de tâches dopée à l’IA qui promet de transformer la productivité professionnelle tout en faisant entrée AI Companion dans l’ère agentique.

Zoom Tasks repère automatiquement les points d’action mentionnés lors des réunions, des échanges dans le chat ou par courriel, puis les transforme en tâches concrètes. Il vous aide même à les accomplir, ou s’en charge complètement. En effet, plutôt que de devoir relire manuellement les résumés de vos réunions ou échanges pour identifier les actions à effectuer, la fonctionnalité les détecte et les regroupe dans un tableau de bord centralisé sur Zoom Workplace. Ce système permet notamment de planifier des réunions de suivi, de générer des documents à partir des discussions ou de suivre l’avancement des tâches, offrant ainsi un suivi continu et coordonné des actions individuelles, d’équipe ou de projet.

Avec Zoom Tasks, Zoom consolide sa transition vers une approche « IA-first » alors que l’IA est en train d’envahir tous les outils collaboratifs et transformer peu à peu nos habitudes de travail. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit aussi dans une stratégie plus large visant à redéfinir le positionnement sur le marché professionnel, alors que l’entreprise star des années COVID a du mal désormais à consolider ses positions face à Teams et Google Meet. La nature agentique de Tasks – sa capacité à suggérer et même à accomplir des actions comme planifier des réunions ou rédiger des messages – illustre d’ailleurs cette ambition de Zoom d’aller désormais bien au-delà de la simple visioconférence.

« Vous n’avez plus besoin d’aller chercher loin pour gérer vos tâches », explique Robin Bunevich, responsable du marketing produit chez Zoom AI. « Zoom Tasks est notre nouvelle solution de gestion de tâches, nativement IA et intégrée directement à Zoom Workplace, avec AI Companion qui vous aide à avancer plus rapidement dans votre liste de tâches. »

AI Companion nouveau coeur vibrant de la plateforme

Si Zoom Tasks est l’annonce la plus parlante, elle est loin d’être la seule nouveauté présentée par Zoom. C’est en réalité une vaste mise à jour de AI Companion qui est annoncée avec désormais une intégration complète de l’IA allant de Zoom Meetings à Zoom Phone, en passant par Zoom Docs, Zoom Team Chat et Zoom Contact Center.

Cette nouvelle version de AI Companion implémente en réalité 45 nouveautés IA qui utilisent le raisonnement et la mémoire afin d’exécuter des tâches complexes de façon autonome, d’orchestrer l’exécution de missions à multiples étapes et d’améliorer la collaboration entre les utilisateurs. Dans ce contexte, l’AI Companion peut désormais gérer des actions telles que l’organisation d’agendas, la création d’extraits vidéo ou encore l’assistance avancée à la rédaction de documents, tout en s’intégrant avec des agents spécialisés pour des services spécifiques, comme le support client ou les ventes. Smita Hashim, directrice produit de Zoom, souligne que « AI Companion évolue d’un assistant personnel à un véritable agent autonome, marquant un saut majeur dans la manière dont l’IA peut améliorer la productivité et la collaboration au travail ».

La mise à jour concerne également l’amélioration de l’expérience client et l’extension des fonctionnalités de Zoom Business Services, avec l’introduction d’agents virtuels capables de gérer des conversations contextuelles et empathiques, tant en chat qu’en voix, ainsi qu’un routage intelligent basé sur l’intention des clients. Certaines fonctionnalités, comme l’option d’avatars personnalisés pour générer des clips vidéo ou des configurations d’agents sur mesure via AI Studio, seront proposées en option payante, tandis que l’AI Companion reste inclus gratuitement pour les clients utilisant les services payants.

