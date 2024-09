Confluent, pionnier du streaming de données, annonce l’acquisition de WarpStream, une plateforme compatible Apache Kafka, en vue de renforcer son offre en matière de « Bring Your Own Cloud » (BYOC).

Connu pour sa plateforme de streaming et de traitement de données en temps réel basée sur Apache Kafka (dont les créateurs sont ses fondateurs) et Apache Flink, l’éditeur Confluent propose à la fois un service hébergé et serverless (Confluent Cloud) et une solution « on prem » à manager soi-même (Confluent Platform).

« Les services de données dans le cloud comme Confluent Cloud résolvent de nombreux problèmes – vous bénéficiez d’une expansion élastique sans serveur, d’opérations entièrement gérées et de mises à niveau et améliorations transparentes – mais ils exigent aussi une plus grande confiance envers le fournisseur (tant pour la sécurité que pour les opérations) et vous obligent à sacrifier un certain contrôle et une certaine flexibilité » explique Jay Kreps, CEO et co-fondateur de Confluent. « Une solution autogérée vous offre cette flexibilité, mais nécessite beaucoup de travail pour être pleinement opérationnelle ».

« Pendant longtemps, nous pensions que ces deux options étaient suffisantes, » ajoute Jay Kreps « mais de plus en plus de clients semblent désormais vouloir une solution médiane, une offre Cloud mais dans LEUR Cloud ».

Reconnaissance de la tendance BYOC

Or, pour Jay Kreps, les plateformes « on prem » actuelles comme Confluent Platform si elles répondent à cette demande BYOC « Bring Your Own Cloud » ne sont pas idéales parce qu’elles obligent souvent à sur-provisionner les ressources et ne combinent pas les qualités des deux mondes mais plutôt leurs défauts.

Et si Confluent annonce aujourd’hui le rachat de son concurrent WarpStream (lui aussi éditeur d’une plateforme de streaming basée sur Kafka), ce n’est pas pour l’effacer du marché mais plutôt pour absorber son savoir-faire en matière de plateforme pensée pour le BYOC !

« Ce que WarpStream a démontré, c’est qu’en concevant spécifiquement sa solution dès le départ pour une approche native BYOC, il devient possible d’offrir plusieurs avantages d’une pure offre cloud tout en maintenant des frontières solides pour la sécurité et le contrôle des opérations. Ce n’est pas une panacée – vous abandonnez quand même le modèle serverless d’une offre comme Confluent Cloud – mais il existe des cas d’utilisation pour lesquels cette approche est parfaitement adaptée. WarpStream, c’est du BYOC bien fait. Et c’est bien cette approche architecturale unique qui a suscité notre intérêt et nous a montré comment elle pourrait s’intégrer à Confluent » confirme Jay Kreps.

L’ajout de la solution WarpStream marque une évolution importante dans la stratégie de Confluent, offrant une option de streaming de données polyvalente qui comble le fossé entre les plateformes entièrement gérées (Confluent Cloud) et autogérées (Confluent Platform). Cette solution est particulièrement pertinente pour les entreprises ayant des charges de travail à grande échelle nécessitant beaucoup de flexibilité en matière de déploiement et de sécurité. L’architecture de WarpStream, spécialement conçue pour les déploiements natifs dans n’importe quel cloud public ou privé, relève les défis liés à la gestion opérationnelle tout en conservant sécurité et contrôle.

WarpStream a aussi d’autres atouts

Reste qu’il n’y a pas que cette approche BYOC native qui a séduit Confluent. Jay Kreps reconnaît lui-même que « WarpStream a avancé rapidement avec une fantastique succession de fonctionnalités et d’innovations, chacune communiquée dans un billet de blog réfléchi et pointu expliquant pourquoi c’était exactement la bonne chose à construire. Cette combinaison de design élégant et d’ingénierie de qualité a construit une première cohorte de clients passionnés, et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de continuer à mener cet effort et à élargir cet ensemble de clients en tant que partie de Confluent ».

WarpStream continuera à développer son produit, avec des projets d’intégration de fonctionnalités Confluent telles que le traitement des flux et la gouvernance, afin d’obtenir un portfolio de solutions cohérentes et compatibles.

En attendant cette acquisition confirme la position de leader de Confluent en matière de streaming de données et conforte sa mission d’en faire le système nerveux central des entreprises.

