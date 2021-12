Prenons l’exemple d’un dirigeant d’un grand distributeur d’électroménager, le jour du Black Friday. Ce dont il a vraiment besoin en ce jour, c’est de savoir quels modèles de téléviseurs se vendent bien, et lesquels ont le moins de succès. Il pourra ainsi appliquer un rabais supplémentaire sur les uns, et prévoir la quantité de stock supplémentaire pour les autres. Le problème est que, dans la majorité des cas, ces informations n’arrivent pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Quel est l’intérêt dans le cadre de journées spéciales comme le Black Friday ?

Imaginons maintenant que, lors de ce même Black Friday, ce dirigeant dispose d’un moniteur qui transmet les données sur les ventes en direct, au fur et à mesure que les transactions ont lieu. L’accès en temps réel à ces données est alors un réel atout, pour pouvoir gérer les stocks et ajuster les promotions en temps réel.

Mais il est possible d’aller encore plus loin. Imaginons que ce moniteur soit connecté à d’autres départements de l’entreprise, comme la R&D et la fabrication. Il sera alors possible de prendre des décisions avisées sur l’ensemble de la chaine de conception d’un produit.

C’est en cela que réside le pouvoir des données en mouvement – et c’est la nouvelle monnaie sur laquelle les chefs d’entreprise français doivent se concentrer s’ils veulent réussir.

Permettre une véritable transformation numérique

Qu’il s’agisse de vendre des produits ou de prendre des décisions stratégiques, les données en temps réel devraient être le nerf de la guerre pour toutes les entreprises qui sortent du COVID.

En effet, aujourd’hui, si les entreprises possèdent une multitude de données, celles-ci sont souvent cloisonnées dans une série de systèmes disparates parlant des langages différents. Il est impossible de donner un sens à tout cela. Et les entreprises ne peuvent pas atteindre leur potentiel de réussite parce qu’elles ne disposent pas des informations dont elles ont besoin pour prendre les bonnes décisions assez rapidement.

La solution est pourtant simple : rassembler les données, peu importe leur source, et récolter les résultats de la convergence de ces données. Mais comment y parvenir exactement ?

Ne plus penser systèmes hérités, penser agilité

Après des années d’utilisation de technologies disparates pour mener à bien différentes opérations, rassembler les systèmes pour qu’ils ne fassent qu’un peut sembler une tâche décourageante.

Les dirigeants sont parfois tentés d’envier leurs concurrents qui ont fait le choix d’une approche cloud agile et adaptable. Cependant, ce ne sont pas leurs systèmes hérités qui entravent leur progression, mais leur état d’esprit.

En fait, leurs systèmes actuels sont leur plus grande force. Il s’agit simplement de les faire travailler pour eux, et non contre eux, en reliant ces technologies cloisonnées en un seul système.

Arrêter d’ajouter des couches inutiles à la structure technologique

Le potentiel des technologies est aujourd’hui incroyable. Le numérique repousse les limites du possible, et l’on peut être tenté d’ajouter sans cesse de nouvelles applications et fonctionnalités. Le problème, c’est que cela ne garantit pas la transformation d’une entreprise, mais risque d’accroître les cloisonnements.

Des études montrent qu’une utilisation accrue de la technologie peut avoir un impact négatif sur la santé mentale des employés et nuire à la productivité. Pour les entreprises qui sont déjà confrontées à des systèmes cloisonnés, l’ajout de technologies inutiles ne fera probablement qu’accroître la confusion, au lieu de la réduire.

En fin de compte, la technologie déployée doit permettre d’en faire plus, et non de ralentir les équipes. Plutôt que de choisir la dernière technologie sur le marché, il est important d’opter pour une solution adaptée, des systèmes intégrés de bout en bout qui permettent une expérience client riche et des opérations back-end efficaces en temps réel.

Pour s’adapter, il est nécessaire de se connecter

Si les 18 derniers mois nous ont appris quelque chose, c’est que le parcours client peut se transformer intégralement en un instant.

C’est une excellente nouvelle pour les clients, mais les entreprises incapables de s’adapter rapidement risquent de se retrouver loin derrière leurs concurrents, voire de perdre toute pertinence. Les entreprises qui disposent de bases de données déconnectées sont à risque, car elles ne font que stocker passivement des données critiques.

Dans le contexte actuel, il est recommandé d’utiliser tous les outils à disposition pour connecter ce qui doit l’être : la logistique de back-end, les processus de fabrication et la distribution des produits devraient être unifiés en un seul système. Cela permet d’utiliser les données à tous les niveaux de l’entreprise, d’améliorer l’expérience client et, en fin de compte, de permettre d’innover et d’être compétitif dans un monde numérique.

Exploiter la puissance des données en mouvement

La pandémie a bouleversé le paysage commercial d’une manière que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Elle a surtout souligné l’importance de l’agilité des entreprises et montré à quel point le cloisonnement des données peut les ralentir.

Les entreprises devraient désormais donner la priorité à adapter leurs systèmes à cette nouvelle ère d’expériences numériques. Il est temps de transformer les cimetières de données en flux de données dynamiques, en temps réel et vivants, pour qu’elles soient réellement utiles pour l’entreprise.

___________________

Par Michael Chaouat, VP EMEA Sud chez Confluent