L’éditeur qui a réinventé le NAS avec une approche hybride et un système de fichiers QSFS pour simplifier la gestion des fichiers à l’ère des stockages en pétaoctets avait en février dernier étendu son Cloud Q à AWS après un premier lancement sur Google Cloud. Cloud Q permet de mettre en place des « data lakes » en mode fichiers notamment à destination de l’imagerie médicale et de l’édition vidéo.

Aujourd’hui, Qumulo renforce la nature multicloud de son offre avec le lancement de « Qumulo on Azure as a Service ».

« Qumulo on Azure as a Service élimine les problèmes auxquels les clients sont confrontés lors de la construction de charges de travail basées sur des fichiers dans le cloud. Les clients d’Azure peuvent maintenant facilement construire des applications avec une plateforme évolutive sécurisée, fournie comme un service natif du cloud entièrement géré », explique Bill Richter, CEO de Qumulo. « Avec la disponibilité de Qumulo sur Microsoft Azure, nous pouvons offrir une flexibilité ultime pour que nos clients puissent exécuter leurs charges de travail ou ils le souhaitent, sans avoir à gérer le matériel, les mises à jour logicielles ou les systèmes compliqués à l’échelle. »

Le nouveau service permet de migrer rapidement des pétaoctets de données et de construire des data lakes de fichiers illimités sans réécrire ou remanier les applications, avec une évolutivité extensible à plusieurs pétaoctets sur un même nom de domaine.

Qumulo on Azure est accessible dès maintenant sur Azure Marketplace et est proposé sur un modèle simple de paiement à l’utilisation. Plus d’informations sur Qumulo on Azure sont disponibles sur le site de Qumulo.