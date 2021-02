Qumulo est présenté comme l’un des spécialistes de la simplification de la gestion des données d’entreprises en environnement clouds hybrides. L’entreprise a réiventé l’approche NAS grâce à son système de fichiers en cluster baptisé QSFS dont la particularité est de conserver ses performances à l’échelle des pétaoctets et donc des milliards de milliards de fichiers… QSFS est un système de fichiers qui s’étend du On-Premises au Cloud mais aussi un ensemble de services.

Aujourd’hui, Qumulo étend sa vision hybride en annonçant l’arrivée de nouvelles configurations AWS pour Cloud Q, sa solution de gestion des « Data Lakes » en mode fichiers sur la place de marché d’AWS. Rappelons que Cloud Q est actuellement disponible sur AWS et Google Cloud.

Mais les nouvelles configurations introduites par Qumulo permettent aujourd’hui une utilisation plus efficace des données non structurées sur l’infrastructure AWS afin de répondre à une plus grande variété de charges de travail.

Ces nouvelles configurations, associées aux coûts d’infrastructure AWS récemment réduits, permettront ainsi aux entreprises clientes de réaliser des économies : jusqu’à 70 % d’économie sur les flux de données de fichiers critiques.

Grâce à son échelle illimitée et à la programmabilité de son API, Cloud Q sur AWS est plus simple à utiliser et permet de dégager plus de valeur pour les entreprises clientes dans des secteurs tels que les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la fabrication, la conduite autonome …

Barry Russel, Senior VP, précise : « Nos nouvelles configurations disponibles sur la place de marché d’AWS permettent aux clients de relever les défis les plus difficiles en matière de données non structurées en créant des data lake de fichiers hautement performants, connectés à des charges de travail, tout en exploitant les services d’intelligence des données d’AWS comme l’intelligence artificielle et le machine learning ».