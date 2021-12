La plateforme logicielle Veritas Enterprise Vault est l’une des principales plateformes d’archivage automatisé de données du marché. Elle permet d’automatiser la classification et la conservation des données les plus importantes de l’entreprise et aide activement les organisations à se conformer aux réglementations qui régissent son activité. Des entreprises hautement réglementées dans le monde entier l’utilisent pour obtenir des informations approfondies et exploitables mais aussi pour dénicher rapidement les données pertinentes pour la découverte, la supervision, la confidentialité et les problématiques juridiques.

Autant dire qu’Enterprise Vault est une solution critique pour bien des entreprises qui doit s’appuyer sur une solution de stockage fiable et certifiée.

Qumulo, leader de la gestion des fichiers d’entreprise dans les environnements cloud hybride, annonce cette semaine que sa plateforme logicielle a été certifiée pour Veritas Enterprise Vault. Cette certification reconnaît officiellement que la plateforme Qumulo Core répond aux exigences techniques imposées par la plateforme Enterprise Vault de Veritas.

« La puissance de la plateforme de données de fichiers Qumulo apporte une nouvelle solution de stockage qui offre une vitesse et une agilité accrues à l’écosystème Enterprise Vault » explique David Scott, Sr. Director, Product Management, Digital Compliance chez Veritas.

De son côté, Ben Gitenstein, vice-président des produits chez Qumulo justifie l’importance d’une telle certification : « Les clients ont aujourd’hui à leur disposition plus de données que jamais. Trier et donner du sens à ces données peut être difficile. Grâce à la certification Veritas Enterprise Vault, les clients peuvent désormais utiliser la plateforme Qumulo en toute confiance afin d’effectuer des recherches avancées d’e-Discovery pour la collaboration et l’intégration pour leurs entreprises. Et ceci, afin de pouvoir lancer des recherches avancées d’évaluation précoce des cas (ECA), ce qui donne finalement de meilleurs résultats. »