Qumulo, spécialiste de la simplification de la gestion des données sur les clouds hybrides, annonce la disponibilité de sa plateforme de postproduction StudioQ qui permet aux équipes créatives de reproduire le processus de production éditoriale collaborative dans le cloud.

L’offre intègre un bureau virtuel unique par éditeur et facilite une collaboration simple avec une expérience utilisateur riche et sans perte sur des actifs multimédias, partagés sans interruption. Avec Studio Q, les entreprises peuvent désormais déployer rapidement un studio complet sur AWS pour les équipes éditoriales collaboratives et distantes.

Deux options de service de plateforme sont disponibles via la page de destination AWS Quick Start pour faciliter l’accès au cloud. Les clients peuvent choisir le modèle en libre-service de Studio Q via leur propre compte AWS ou suivre une expérience de vente guidée pour tester les postes de travail éditoriaux. L’itinéraire de test et de développement soutiendra les clients qui déplacent les postes de travail actuels vers le cloud. Les clients qui souhaitent s’engager dans une expérience de vente guidée pour tester leur cas d’utilisation spécifique peuvent bénéficier de crédits AWS dans le cadre des tests.

Ben Gitenstein, VP Produits, indique : « Studio Q est la solution cloud qui permet aux équipes internationales d’exécuter Adobe Premiere Pro sur AWS avec les mêmes performances qu’un poste de travail sur site ».