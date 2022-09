Le fournisseur américain de stockage objet dans le cloud, Wasabi Technologies, pionnier du « Hot Cloud Storage », annonce une levée de 250 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 1,1 milliard de dollars faisant d’elle une nouvelle licorne du Cloud.

Face aux hyperscalers, quelques startups tentent de faire leur trou avec des offres attractives et spécialisées à l’instar de l’Européen Storadera ou de l’américain Wasabi Technologies.

Ce dernier a commencé ses activités en 2015 avec comme mission de proposer un stockage objet à même de concurrencer Amazon S3. Résultat, son offre se veut 80% moins onéreuse que celle d’Amazon et mais aussi plus universelle car à même de gérer efficacement aussi bien des données froides (comme l’archivage) que des données chaudes grâce à une infrastructure 6 fois plus performante. Un concept de « Hot Cloud Storage » initié par la startup.

Depuis quelques mois, Wasabi a entrepris une expansion internationale. Elle a d’ailleurs ouvert une région de stockage en France, à Paris, dans les datacenters d’Equinix en février dernier. Wasabi dispose désormais de « régions cloud » à Paris, Londres, Francfort, Toronto, Sydney et Singapour mais veut encore étendre sa présence internationale.

Pour cela, elle vient de lever 250 millions de dollars en Série D auprès de L2 Point Management, Cedar Pine, Fidelity Management & Research Company et Forestay Capital. Au total, elle a levé 495 millions de dollars depuis sa création.

Comptant déjà plus de 40.000 entreprises clientes dans le monde, Wasabi Technologies est désormais valorisée à 1,1 milliard, ce qui en fait mathématiquement une nouvelle licorne du cloud.

Dans le détail, cette levée se compose en réalité d’un apport de 125 millions de dollars mené par L2 Point Management et d’une extension de crédit (de la dette donc) de 125 millions de dollars en capitaux propres. Si l’apport financier doit permettre d’attaquer de nouveaux segments de marché et renforcer les équipes commerciales, la dette elle va permettre à Wasabi « de financer des équipements et infrastructures au sein des différentes régions de stockage à travers le monde, et à réaliser des investissements technologiques qui poseront les bases d’une nouvelle génération d’architecture de stockage dans le cloud ».

« La clôture d’un tour de table aussi important témoigne de la croissance exponentielle de Wasabi. Nous avons su saisir l’opportunité de nous démarquer et devenir l’un des leaders du secteur en concentrant nos efforts autour d’une seule mission : le stockage cloud. Cette ligne directrice a permis à nos équipes d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances et de sécurité tout en affichant les prix les plus bas du secteur » estime David Friend, co-fondateur et CEO de Wasabi.

À lire également :