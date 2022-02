Wasabi, fournisseur de stockage objet dans le cloud, poursuit son développement mondial en ouvrant une nouvelle région de stockage dans la capitale française.

RGPD et souveraineté de l’Europe sur ses propres données encouragent de plus en plus d’entreprises françaises et européennes à opter pour des solutions cloud à minima hébergées en Europe voir en France. Wasabi, le spécialiste américain du stockage objet dans le cloud, en a bien conscience.

L’entreprise – créée par les anciens fondateurs du service de sauvegarde Carbonite – est perçue comme l’une des startups qui révolutionnent le stockage hybride et l’un des pionniers du « Hot Cloud Storage ». Son service offre du stockage objet dans le cloud à la fois extrêmement rapide et rentable. La solution prétend d’ailleurs être 80% moins cher et 6 fois plus rapide qu’Amazon S3. Elle offre également des espaces immuables pour lutter efficacement contre les ransomwares.

Wasabi a débuté son expansion en Europe dès 2018 avec un premier site au Pays-Bas. Depuis, l’entreprise a progressivement étendu sa présence internationale. La startup annonce l’ouverture de sa neuvième région, la première en France.

Cette première implémentation nationale, située dans le datacenter Equinix Paris, bénéficie d’un accès réseau à haut débit pour améliorer la disponibilité et la vitesse des services dans toute la région, ainsi que des avantages environnementaux des normes d’efficacité énergétique de son hébergeur. La taille et les capacités de performance de l’installation soutiendront également la croissance future de l’entreprise, car la demande de stockage cloud au niveau local augmente de façon exponentielle dans toute l’Europe (selon IDC, les services de stockage cloud ont connu, en France, une croissance de 40% en 2021).

Richard Czech, VP Emea de Wasabi, rappelle que « alors que la transformation numérique accélère l’utilisation du stockage dans le cloud, les organisations souhaitent de plus en plus avoir leurs données dans le pays où elles opèrent ».