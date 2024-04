Microsoft ne cesse d’enrichir sa suite Dynamic 365 de nouvelles fonctionnalités IA, une bonne excuse pour pratiquer la première augmentation tarifaire depuis 5 ans, mais une augmentation à deux chiffres !

Après l’augmentation tarifaire opérée l’an dernier sur Microsoft 365, c’est au tour de Dynamics 365, la suite CRM et ERP de l’éditeur, de connaître une inflation de 9% à 17% selon les modules. Ces augmentations seront effectives à compter du 1er octobre 2024.

Pour justifier ces augmentations, qui devraient encore un peu plus gonfler les gigantesques bénéfices du groupe, l’éditeur explique dans un billet de Blog qu’en 5 ans la suite s’est enrichie de centaines de fonctionnalités « qui ont aidé les organisations à s’adapter au changement et à transformer leur activité de manière proactive. Nos innovations ont permis aux organisations de dynamiser les expériences client avec des informations client en temps réel alimentées par l’IA pour les marketeurs, les vendeurs et les agents de service. Nous avons également optimisé les opérations et les processus critiques grâce à des informations basées sur les données, une visibilité de la chaîne d’approvisionnement et une automatisation de bout en bout des processus financiers ».

Décryptage… Quand il devient difficile de gagner de nouveaux clients, rien ne vaut une bonne petite augmentation tarifaire pour doper le Chiffre d’Affaires et les bénéfices.

Histoire que la pilule soit un peu plus aisée à avaler, Microsoft en a aussi profiter pour annoncer tout plein d’améliorations à tous les étages de sa suite, amélioration essentiellement liée à l’intégration de toujours plus d’IA Copilot. Microsoft Copilot intègre l’IA générative dans les expériences client, agent et superviseur, ainsi que pour améliorer la gestion des canaux voix, messagerie et email tout en offrant une expérience omnicanale unifiée. Les améliorations incluent des fonctionnalités de synthèse de cas et de conversation, des améliorations sur la rédaction automatique d’e-mails, des résumés de chronologie, et des plug-ins pour étendre les capacités de Copilot.

Dynamics 365 Customer Service améliore l’efficacité des agents grâce à des outils de diagnostic, des trouvailles ergonomiques et des fonctionnalités vocales renforcées.

Dynamics 365 Field Service introduit une nouvelle génération de fonctionnalités Copilot, des intégrations Microsoft 365 renforcées et des améliorations de la gestion des fournisseurs et de l’intégration finance et opérations.

Dynamics 365 Finance se concentre sur l’automatisation et l’analytique pour augmenter la productivité et l’agilité, avec une disponibilité publique de Microsoft Copilot pour les professionnels de la finance.

Dynamics 365 Supply Chain Management améliore les processus de planification de la demande et d’optimisation de l’entrepôt.

Dynamics 365 Human Resources améliore l’expérience de recrutement et étend son écosystème HCM.

Dynamics 365 Commerce investit dans les expériences omnicanales et améliore l’expérience d’achat B2B.

Dynamics 365 Business Central se concentre sur l’amélioration de la productivité grâce à des fonctionnalités Copilot et des améliorations de la gestion de projet et financière.

Dynamics 365 Guides introduit de nouvelles capacités de modélisation 3D haute définition et de contenu web amélioré.

Dynamics 365 Customer Insights améliore la gestion des données clients et offre des analyses et des actions intelligentes en temps réel.

Dynamics 365 Remote Assist et Dynamics 365 Project Operations bénéficient d’améliorations ergonomiques et de boost de performance.

Microsoft promet de continuer à intégrer toujours plus d’IA pour métamorphoser les processus d’entreprises. Il n’en faudra pas moins pour justifier de telles augmentations tarifaires !

