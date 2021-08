L’éditeur américain a annoncé pour la première fois depuis bientôt 10 ans une hausse de l’abonnement à sa suite collaborative en ligne dans ses éditions Business et Entreprise. Une hausse mesurée mais significative.

C’est ce que certains appellent le piège du SaaS… Et c’est exactement ce que redoutaient les DSI… Une augmentation unilatérale de l’abonnement à un outil stratégique pour leur entreprise.

Ainsi, Microsoft vient d’officialiser une hausse que l’éditeur qualifie lui-même de « substantielle » de ses éditions Business et Enterprise de Microsoft 365 (ex Office 365).

« Aujourd’hui nous annonçons notre nouvelle tarification commerciale pour Microsoft 365, la première hausse substantielle depuis le lancement d’Office 365 il y a maintenant une décennie de cela » explique Jared Spataro, Corporate Vice President de Microsoft 365, dans un billet de blog.

Microsoft prévient ainsi les entreprises en avance puisque cette hausse ne sera effective qu’en mars 2022.

L’éditeur justifie cette hausse en expliquant que depuis 10 ans, il a enrichi sa suite collaborative de 24 applications supplémentaires dont Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, Yammer, Whiteboard. Dans le même temps, 1 400 nouvelles fonctionnalités ont vu le jour pour enrichir la collaboration, la sécurité et l’intelligence des outils clés de la suite. Mais cette manœuvre cherche également à aligner les tarifs sur ceux de la concurrence.

Les hausses sont de l’ordre de 12 à 48 dollars pour l’année selon les éditions.

Ainsi :

Microsoft 365 Business Basic passe de 5$ à 6$ par mois et par utilisateurs.

Microsoft 365 Business Premium passe de 20$ à 22$ par mois et par utilisateurs.

Office 365 E1 passe de 8$ à 10$ par mois et par utilisateurs.

Office 365 E3 passe de 20$ à 23$ par mois et par utilisateurs.

Office 365 E5 passe de 35$ à 38$ par mois et par utilisateurs.

Microsoft 365 E3 passe de 32$ à 36$ par mois et par utilisateurs.

On ignore pour l’instant comment cette hausse des prix se traduira sur les abonnements en Euros pour la France.

On notera que les éditions personnelles, familiales et Education de Microsoft 365 ne sont pas pour l’instant touchées par cette augmentation tarifaire.

La plupart des grandes entreprises négocient des prix de gros et un tarif stable sur plusieurs années. Elles ne seront souvent pas immédiatement impactées par cette « nouvelle politique commerciale ». Ce sont plutôt les PME et les TPE qui sont les plus directement touchées par cette hausse.