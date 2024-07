Les coûts de récupération des données dans le cloud peuvent rapidement dépasser les prévisions initiales des entreprises, ajoutant une complexité budgétaire importante. Une évaluation régulière des besoins de stockage et l’adoption de modèles de tarification prévisibles permettent de mieux contrôler les dépenses cloud.

La plupart des fournisseurs de cloud permettent à leurs clients de stocker gratuitement des données dans le cloud. Toutefois, lorsque l’on souhaite récupérer ces données, les frais sont souvent élevés. Les entreprises sont alors confrontées au défi de ne pas perdre le contrôle de leurs données – et surtout de leurs coûts.

En effet, s’ajoutent aux coûts par giga ou téraoctet des frais pour les transferts, pour l’exploitation et pour les API. Cette tarification est souvent échelonnée. Le prix affiché à l’origine peut ainsi rapidement doubler. La norme actuelle sur le marché est que l’utilisateur moyen de cloud consacre environ la moitié de son budget aux frais. Selon une étude récente de Forrester, les responsables informatiques s’attendent même à ce que les coûts du cloud dépassent globalement leur budget.

Il est donc de plus en plus important pour les entreprises de savoir exactement combien elles dépensent pour leur cloud et quels sont les facteurs de coûts. Ces derniers mois, les hyperscalers se sont particulièrement concentrés sur les frais de sortie. Progressivement, AWS, Microsoft et Google ont annoncé qu’ils renonçaient à ce type de frais, en se référant principalement aux coûts liés à un changement permanent de cloud. Cependant, ces frais de sortie englobent bien plus que cela.

Les pièges du stockage cloud

Le facteur de coût le plus évident pour l’utilisation du cloud est le stockage des objets. Selon le fournisseur, les frais dépendent par exemple de la taille des objets, de la durée de stockage ou encore de la classe de stockage, qui détermine à son tour la performance, l’accès aux données et le niveau de sécurité du stockage des objets. De nombreux fournisseurs renoncent à ces frais de stockage et permettent à leurs clients de stocker gratuitement des données dans le cloud. Toutefois, il existe également des fournisseurs chez lesquels les demandes de stockage peuvent devenir un piège financier.

Si l’on prend un exemple récent : un développeur a du payer 1 300 dollars pour son stockage d’objets. Les frais étaient dus aux millions de demandes de stockage reçues en peu de temps. La raison en était le nom trop générique de son conteneur de stockage. Dans un article de blog, il a expliqué qu’un outil open source populaire était configuré par défaut pour stocker ses sauvegardes dans un bucket portant le même nom que celui qu’il avait utilisé pour son propre bucket.

Les frais de sortie entravent le bon usage du cloud

Transférer des objets vers le cloud est une chose, mais il est encore plus important de pouvoir récupérer des objets dans le cloud. Le stockage cloud fait ici la distinction entre les données archivées « froides », que les entreprises stockent pour des raisons de conformité et auxquelles elles n’ont plus guère à toucher par la suite, et les données « chaudes », auxquelles les entreprises accèdent de manière routinière.

Un facteur de coût encore imprévisible est donc les frais de sortie, qui ont longtemps été l’un des principaux obstacles pour les entreprises à gérer leurs données dans le cloud. La raison en est que ces frais rendent pratiquement impossible de prévoir combien d’argent elles devront réellement dépenser pour gérer efficacement les données. En effet, ces frais sont liés à la récupération des données, c’est-à-dire à chaque accès, téléchargement et transfert de données depuis le stockage d’objets. Cela comprend également le transfert vers un autre fournisseur de cloud, mais aussi tout autre déplacement vers un lieu externe ou le partage des données avec les utilisateurs finaux.

La pression réglementaire conduit à l’abandon des frais de sortie

Le montant des frais de sortie se compose à son tour du volume de données, du stockage d’origine ainsi que du stockage cible. Cela rend souvent l’utilisation des données coûteuse et réduit la fonction d’un stockage cloud à celle d’une armoire à dossiers poussiéreuse. Les frais de sortie compliquent donc également la migration d’un cloud à l’autre, ce qui fait que les entreprises se sentent souvent liées à leur fournisseur actuel. C’est précisément là que les grands fournisseurs de cloud interviennent désormais en renonçant aux frais de migration vers un autre cloud – mais uniquement pour cela.

Cette évolution n’est pas nécessairement due à une volonté d’accommoder les utilisateurs en termes de coûts, mais plutôt à une réaction anticipée au Data Act de l’Union européenne et à la dissipation des craintes de pratiques commerciales anticoncurrentielles. Dans ce contexte, les frais de sortie sont considérés comme une tentative de dissuasion pour empêcher la mobilité du cloud et un marché concurrentiel. Les frais de sortie pour toutes les autres consultations de données continuent cependant à s’appliquer et restent donc l’un des principaux postes de coûts du cloud.

Comment mieux planifier les coûts

Les coûts cachés peuvent être évités en adoptant des architectures multi-cloud. Cela permet de collaborer avec différents fournisseurs de cloud de nouvelle génération qui proposent des alternatives aux systèmes fermés des hyperscalers. Ce faisant, ils devraient miser sur des fournisseurs qui ne facturent pas de frais pour les opérations et les transferts de données. Il est décisif de choisir un fournisseur dont les prestations sont adaptées aux besoins spécifiques de l’entreprise et qui offre la possibilité d’utiliser librement ses propres données.

En outre, les entreprises doivent évaluer correctement leur capacité de stockage disponible. Cela implique de vérifier régulièrement l’utilisation du cloud et d’identifier les besoins futurs en matière de stockage. Des modèles de tarification simples et prévisibles permettent de mieux gérer le budget alloué au stockage. Pour gérer de manière proactive l’utilisation du cloud et la capacité de stockage, les entreprises peuvent mettre en place des alertes lorsque certaines limites de stockage et de requêtes sont dépassées. Il est également important d’adapter à tout moment ses stratégies de stockage à l’évolution des besoins.

Si les entreprises sont en mesure d’évaluer précisément leurs besoins, elles évitent de payer pour de l’espace de stockage inutilisé ou de se retrouver dans des goulots d’étranglement critiques. Des solutions de stockage évolutives et un contrôle régulier de la capacité de stockage peuvent aider les entreprises à adapter leurs besoins en temps réel, à maximiser leur efficacité ainsi qu’à réduire leurs coûts d’exploitation.

Le stockage cloud implique de nombreux coûts. En évitant les frais cachés et en utilisant des solutions d’évaluation des besoins et de contrôle des coûts, les entreprises peuvent obtenir la plus grande visibilité possible sur le cloud et, surtout, s’épargner beaucoup de frustration. Elles s’assurent ainsi non seulement de profiter de tous les avantages du cloud, mais aussi de rentabiliser leurs données.

Par Eric Peters, Country Manager France et Europe du Sud chez Wasabi.

