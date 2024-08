Selon une récente étude de Wavestone, 70 % des organisations investissent actuellement dans le cloud computing, et 17 % prévoient de le faire dans un avenir proche. Alors que les technologies évoluent rapidement, cette avancée est devenue de plus en plus cruciale en 2024, les entreprises cherchant à accroître leur efficacité et à favoriser l’innovation.

Il semble évident que les perturbations mondiales, notamment la pandémie de COVID-19, la volatilité des conditions du marché et un environnement réglementaire en constante évolution, ont accéléré la transition vers le numérique au cours des dernières années. Cette évolution a accru la dépendance à l’égard de la technologie cloud et redéfini le besoin de résilience et d’adaptabilité des entreprises. La mise en place de bonnes pratiques lors de l’adoption du cloud computing est essentielle au succès du parcours numérique d’une entreprise.

Facteurs déterminants de l’adoption du cloud

Pour la plupart des entreprises, l’adoption du cloud computing est largement motivée par le besoin d’agilité et d’évolutivité. Avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), l’émergence des stratégies multi-cloud et l’évolution constante des réglementations, le cloud computing est devenu crucial pour les entreprises. Il optimise l’efficacité des opérations, répond aux exigences croissantes des environnements d’affaires modernes et améliore la conformité.

De tels avantages illustrent concrètement la raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises adoptent des solutions cloud : elles facilitent l’agilité et l’évolutivité attendues. La transition à partir d’une configuration traditionnelle permet une mise à l’échelle transparente des ressources et une mise sur le marché plus rapide des produits, ce qui s’avère particulièrement nécessaire de nos jours.

Les grandes tendances du cloud computing

En 2024, le paysage du cloud computing est façonné par plusieurs facteurs clés. Les avancées de l’IA et du machine learning ont retenu l’attention grâce à leur capacité à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à améliorer la prise de décision dans tous les secteurs d’activité. Simultanément, l’adoption de stratégies hybrides et multi-cloud se révèle cruciale pour renforcer l’efficacité opérationnelle et les mesures de sécurité, les entreprises utilisant les services de multiples fournisseurs de cloud. La nécessité d’intégrer de manière fluide des sources de données disparates dans ces environnements hybrides et multi-cloud met en évidence l’importance croissante des méthodologies de data fabric et de data mesh, essentielles pour garantir l’intégrité et l’accessibilité des données.

Dans un paysage technologique en constante évolution, la sophistication croissante des cybermenaces souligne l’importance de mesures de sécurité robustes et de résilience pour le cloud computing. La protection des données sensibles et l’assurance d’un fonctionnement ininterrompu sont des priorités qui motivent les investissements dans des protocoles de sécurité avancés. Parallèlement, la demande de solutions « no-code » et « low-code » augmente, car il faut combler le fossé des compétences et permettre à tous les utilisateurs de développer et de déployer des applications rapidement et efficacement. Ces solutions améliorent non seulement l’agilité opérationnelle, mais contribuent également à la rentabilité et à l’adaptabilité organisationnelle dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel.

Les bonnes pratiques pour la migration et l’optimisation du cloud

La voie vers l’adoption du cloud présente toutefois des défis, notamment des risques de sécurité et des complexités de migration. Aborder ces difficultés de manière proactive permet d’assurer une innovation continue et une optimisation opérationnelle. Ainsi, il existe plusieurs pratiques à considérer pour réussir sa stratégie cloud :

Commencer par des projets de moindre envergure : définir des projets spécifiques répondant à des besoins particuliers, évaluer les compétences requises, et déterminer les ressources internes disponibles ainsi que le soutien externe éventuellement nécessaire. Cela facilite la préparation pour des projets plus ambitieux.

Établir une base solide : augmenter progressivement la présence dans le cloud en construisant une infrastructure robuste qui s’aligne sur la croissance de l’entreprise et s’adapte aux exigences changeantes.

Adapter la stratégie cloud : personnaliser les solutions en fonction des besoins et objectifs spécifiques, en reconnaissant qu’une approche unique ne convient pas à tous les scénarios.

Préparer les opérations cloud à long terme : planifier la migration des jeux de données essentiels, notamment celles stockées sur des systèmes hérités, tout en établissant un centre d’excellence pour le cloud.

Collaborer avec des partenaires externes et des équipes internes : combiner l’expertise externe avec les compétences internes pour accélérer les progrès et améliorer le succès des initiatives cloud.

Assurer l’adaptabilité future : faire du cloud le cœur des opérations en améliorant en permanence les systèmes et processus, et concevoir des systèmes agiles capables d’évoluer avec les technologies émergentes et les dynamiques du marché pour garantir une pertinence et une performance à long terme.

Réussir grâce à la technologie cloud

En explorant les capacités du cloud computing, une adoption stratégique est plus que jamais essentielle pour les entreprises qui cherchent à maintenir leur compétitivité et leur résilience. L’adoption rapide des technologies cloud souligne leur rôle essentiel dans le succès des organisations pour faire face efficacement aux perturbations mondiales et aux conditions dynamiques du marché. Selon Gartner, « 85 % des organisations devraient donner la priorité aux stratégies d’informatique dématérialisée d’ici à 2025 », renforçant l’importance stratégique de cette transition.

Alors que l’IA et le cloud computing gagnent en importance, leur adoption est cruciale pour les entreprises souhaitant améliorer leur efficacité et leur résilience. L’évolution rapide de ces technologies, alimentée par les disruptions mondiales et les conditions de marché changeantes, nécessite des stratégies cloud robustes et des bonnes pratiques. En mettant l’accent sur l’agilité, l’évolutivité et la sécurité, les organisations peuvent surmonter les complexités de la migration vers le cloud et se positionner pour une croissance et une compétitivité durables.

___________________

Par Jean-Paul Otte, Data Strategy Lead chez Precisely

À lire également :