Instantanéité, personnalisation, fluidité : les plateformes d’expérience numérique (DXP) redéfinissent les interactions digitales. Boostées par le cloud, elles offrent aux entreprises des solutions agiles pour répondre aux attentes des utilisateurs toujours plus connectés.

La transformation digitale a eu un impact majeur sur notre société. En tant que citoyens, patients, clients ou encore employés, nos relations avec presque toutes les entités de notre quotidien ont été modifiées, portées par une révolution numérique promettant un accès simplifié et rapide à de nombreux services.

Désormais hyperconnectés, surinformés et plus exigeants, nous attendons des expériences plus fluides et personnalisées dans notre quotidien. Bien sûr, cette vision d’un idéal numérique de notre société n’est pas encore tout à fait une réalité. Mais le chemin parcouru est tel, qu’un éclairage s’impose sur l’un des principaux moteurs de cette transformation : l’accélération de l’adoption du cloud.

Une étude de Research Nester estimait que 54% des plateformes d’expérience numérique (DXP) seraient sur le cloud d’ici 2035. Le cloud est porté par le besoin croissant d’évolutivité et d’agilité pour le stockage et l’analyse des données. Mais s’il offre une solution idéale pour la gestion des données, de nombreuses organisations optent dans les faits pour des stratégies hybrides ou multicloud afin d’éviter la dépendance à un fournisseur unique.

Mais cela n’entrave en rien l’essor du cloud, qui bien plus qu’une simple évolution technologique, est devenu un outil sur lequel les organisations fondent leur stratégie pour l’avenir. Offrant de nombreux avantages en termes de stockage des données, de flexibilité ou encore d’évolutivité, il s’impose comme un allié incontournable pour les administrations et les entreprises souhaitant améliorer leur offre et repenser les relations avec leurs usagers ou clients.

Les DXP portées par le cloud

Le cloud offre de nombreux avantages aux plateformes d’expérience numérique. Il garantit une disponibilité accrue des services grâce à la répartition géographique du stockage et des données, permettant un accès permanent pour les utilisateurs. Son évolutivité permet d’adapter les ressources aux besoins, optimisant les performances et la disponibilité continue, que ce soit en augmentant la capacité lors des pics d’utilisation ou en la réduisant en période creuse. Enfin, il simplifie le déploiement rapide de solutions en libre accès comme les chatbots et les assistants virtuels, offrant un support instantané, potentiellement 24h/24.

De plus, avec le développement d’outils low-code, les organisations peuvent tester et déployer plus rapidement de nouveaux services et fonctionnalités, offrant ainsi une flexibilité essentielle face à l’évolution des besoins et des comportements dans un environnement numérique en constante mutation. Et cette flexibilité ne se fait pas au détriment du prix, puisque disposer d’une plateforme d’expérience numérique en ligne permet d’éliminer les coûts d’infrastructure, de maintenance ou encore de mises à jour logicielles.

En outre, les fournisseurs cloud investissent massivement dans la sécurité de leurs infrastructures, offrant souvent des niveaux de protection supérieurs à ce que les entreprises pourraient elles-mêmes mettre en place, notamment en termes de sauvegarde, de restauration de donnée ou encore de mise en conformité aux lois relatives à la protection des données comme le RGPD.

Quel avenir pour le cloud ?

Avec des dépenses européennes prévues à près de 245 milliards d’euros d’ici 2026, stimulées par le remplacement des solutions traditionnelles par le SaaS et les aides publiques, le cloud s’impose comme un pilier de la transformation numérique. Il joue un rôle crucial dans l’optimisation des expériences numériques, offrant évolutivité, agilité, aide à la décision et optimisation des parcours clients sur de multiples points de contact. Son adoption est devenue essentielle pour l’évolution de ces expériences.

Pour les plateformes d’expérience numérique, le cloud répond aux exigences des utilisateurs en termes de personnalisation, de disponibilité et de réactivité. Il permet également aux entreprises de relever des défis majeurs tels que la gestion du big data, la collaboration entre équipes techniques et commerciales, et l’atteinte d’un bilan carbone neutre.

____________________________

Par Moussalam Dalati, General Manager France chez Liferay

