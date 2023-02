Pionnier et leader des plateformes ITSM (IT Service Management), ServiceNow a transformé le visage et le fonctionnement de bien des DSI. Mais la plateforme s’étend désormais bien au-delà de l’IT et s’intéresse à la plupart des Workflows des entreprises. Pour évoquer l’actualité et l’avenir de ServiceNow, son Directeur Général en France, Remi Trento est notre invité de la semaine.

Au fil des années, ServiceNow a étendu son champ d’applications pour toujours mieux satisfaire le quotidien des collaborateurs alors que ces derniers vivaient la transformation numérique de leur entreprise avec toujours plus d’outils et services informatiques infiltrés dans leurs tâches quotidiennes. Ses solutions fournissent désormais une multitude de workflows numériques à même d’aider les entreprises à identifier des solutions plus efficaces, plus rapides et plus performantes. Au-delà des pures tâches IT comme la gestion des systèmes et le support des collaborateurs, ServiceNow a étendu son aura à la gestion des expériences, de la qualité, de la sécurité, et même à la production d’applications en Low-Code/No-Code.

Avec Guy Hervier, Remi Trento, Directeur Général de ServiceNow France, revient sur ce parcours mais aussi sur les nouveaux challenges des DSI à l’heure de l’accumulation des réglementations, du Green IT et du Cloud de confiance. Il évoque les dernières releases de la plateforme ainsi que la montée en puissance de l’IA et de l’automatisation dans les fonctionnalités de ServiceNow.

 

