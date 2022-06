Bien qu’en plein processus de changement de propriétaire, l’ESN Inetum poursuit sa croissance et muscle ses ambitions. Elle annonce le rachat de l’un des principaux partenaires « Elite » de ServiceNow, « Do IT Wise ».

L’ESN française Inetum (ex-GFI) traverse une période stratégique. Elle est en effet au beau milieu d’un changement de mains, puisque son ex-actionnaire majoritaire, le qatari Mannai Corporation, revend ses parts au fonds d’investissement américain Bain Capital pour 2 milliards d’euro environ.

Lors de l’annonce de ce changement de propriétaire, Vincent Rouaix, PDG d’Inetum expliquait que l’arrivée du fonds américain allait « augmenter nos capacités de croissance externe… ».

Preuve en est, la transaction n’est pas bouclée qu’Inetum passe déjà à l’action.

Et, à l’instar de son acquisition de HLi Consulting qui visait à acquérir des compétences stratégiques autour de Microsoft Dynamics, Inetum vise cette fois l’acquisition de compétences et consulting autour de ServiceNow !

L’ESN française annonce s’emparer de « Do IT Wise », une ESN Bulgare partenaire Elite de ServiceNow et spécialiste des offres ITOM, ITSM, ITBM, CSM, GRC/IRM, SecOps et Applications intelligentes. Do IT Wise s’est imposé comme un partenaire de référence de l’offre ServiceNow en Europe, avec des clients prestigieux notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, Belgique et dans les pays nordiques.

Une acquisition importante alors que la plateforme d’efficacité opérationnelle se tourne de plus en plus vers l’automatisation sur le cloud et le développement no-code et s’ancre donc toujours un peu plus chez ses clients.

« Avec cette acquisition, Inetum renforce aussi son partenariat à long terme avec ServiceNow pour devenir un leader mondial en étendant la portée de la pratique à l’ensemble des 26 pays où le Groupe opère » ajoute Vincent Roubaix, PDG du groupe Inetum. « Dans le même temps, nous ouvrons une nouvelle plateforme de delivery performante et compétitive en Bulgarie, venant encore accélérer le développement de sa plateforme offshore sur des expertises de pointe. »

Cette acquisition vient s’ajouter à une liste déjà bien fournie d’entreprises rachetées par Inetum ces derniers mois : Ilex International (spécialiste français de la gestion des identités) en 2021, HLi Consulting (partenaire Microsoft Dynamics) en 2022, Projixi Europe (cloud), EditInfo IT (intégrateur), JCommerce…