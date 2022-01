Le groupe français Inetum (ex GFI Informatique) va être racheté par un fonds américain pour la coquette somme de 2 milliards d’euros.

La société française de services informatiques Inetum va changer de mains. Le groupe s’était profondément réinventé ces dernières années. Anciennement connue sous le nom de GFI Informatique, l’ESN (née en 1992 sous la houlette de Jacques Tordjman) était sous le contrôle de son actionnaire majoritaire qatari Mannai Corporation depuis 2018. A l’époque, Mannai s’était engagé à conserver ses actions pendant 3 ans.

Depuis, l’ESN a presque doublé de taille début 2019 avec le rachat de l’espagnol IECISA (filiale informatique de la chaîne ibérique El Corte Inglès) et a changé d’identité en 2020 pour devenir Inetum.

Et depuis plusieurs mois le groupe cherchait un nouvel acquéreur. Plus exactement, Mannai cherchait à passer la main.

C’est aujourd’hui chose faite ou presque. Mannai annonce être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain Bain Capital. Ce dernier devrait dans les prochains mois mettre la main sur 99% des parts de l’ESN française pour une valorisation proche des 2,2 milliards d’euros.

Pour le groupe français, ce changement de propriétaire est d’abord perçu comme une nouvelle opportunité. « Avec Mannai, nous avions la capacité pour des opérations de tailles moyennes qui nous auraient permis d’atteindre les 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans trois ans. Avec Bain, nous visons entre 4 et 5 milliards d’euros de recettes », explique ainsi Vincent Rouaix, PDG d’Inetum. L’arrivée du fonds américain « va augmenter nos capacités de croissance externe… Ensembles avec nos nouveaux partenaires, nous voyons un fort potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où nous opérons » souligne le dirigeant.

En 2020, Vincent Rouaix était l’invité de Guy Hervier pour expliquer le changement d’identité du groupe et ses nouveaux objectifs :