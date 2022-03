Décidément, l’ESN française Inetum fait parler d’elle en ce début d’année. Alors que l’entreprise est en train de changer de main, elle surfe sur les besoins numériques des entreprises pour croître et annoncer la création de 3 000 nouveaux emplois en France.

Alors que le groupe Inetum est en cours de rachat par le fonds américain Bain Capital, pour un montant de 2 milliards d’euros, il se projette dans l’avenir et annonce le recrutement de 7 000 nouveaux collaborateurs en 2022, dont 3.000 en France. Ils viendront rejoindre les 27.000 collaborateurs du groupe répartis dans 26 pays.

Ces embauches s’inscrivent dans le cadre du plan UPSCALE23 destiné à permettre à l’ESN de changer d’échelle et développer ses capacités dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, de l’automatisation et de l’analyse de données (ML & IA).

Le groupe créé en 1992 par Jacques Tordjman conserve une très forte empreinte en France. Les 3.000 recrutements en CDI prévus en France seront répartis sur 5 grandes régions dans les agglomérations et bassins de Nantes, Lyon, Lille, Toulouse et Paris. Avec 400 recrutements dans le Centre et l’Ouest, 300 en Auvergne-Rhône-Alpes, 350 dans le Nord et l’Est, 350 dans le Sud et 1 200 en Île-de-France.

Un objectif ambitieux qui revient finalement à embaucher 50 spécialistes du numérique et de la Data par semaine en France. La société se félicite d’un turn-over moyen de 18,9% dans le monde plutôt inférieur à ce que vive la plupart des ESN (ce taux est encore plus faible en France) avec une ancienneté moyenne de 7 ans. Une façon pour le groupe de mettre en avant sa volonté de valoriser l’expérience collaborateur et de fidéliser ses talents.

« L’enjeux est d’offrir une expérience collaborateur de qualité grâce à la proximité fortement ancrée dans la culture d’Inetum. Nous sommes capables de proposer des projets intéressants dans tous les secteurs d’activité, de former, de faire monter en compétences, de gagner en certifications », explique Bruno Da Sola, Head of Global Human Ressources qui ajoute qu’en 2021, 10.000 collaborateurs du groupe ont bénéficié d’une formation ou d’une certification.

Pour en savoir plus : Offres d’Emploi | Inetum