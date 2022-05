Présente dans le Top 7 des grandes ESN françaises, Inetum poursuit sa croissance et annonce de bons résultats pour son exercice 2021 malgré la crise pandémique et de nombreuses transformations…

Anciennement GFI-Informatique, le groupe Inetum est une ESN française des plus dynamiques. Acquisitions, réinvention, rachat, expansion internationale, le groupe connait depuis deux ans une folle activité que la crise pandémique n’a pas ralentie.

Preuve en est les excellents résultats annoncés par le groupe pour son exercice 2021. L’ESN affiche un CA de 2,219 milliards d’euros en hausse de 16% !

Inetum opère ses activités de consulting, de services d’applications et d’infrastructure, d’outsourcing, de value-added reselling et d’édition logicielle dans 26 pays. Il affiche en 2021 une croissance organique de 4,9% et sa marge opérationnelle s’est élevée à 7,4%, en amélioration de 110 points (6,3% en 2020). Près de 60% de ses revenus sont réalisés à l’international, même si la France représente 41% de ses revenus et la zone ibérique (née du rachat de IECISA, ancienne filiale informatique du groupe El Corte Inglès) 40%.

Le groupe compte 27 000 collaborateurs dans le monde et a annoncé en mars dernier vouloir recruter 7000 collaborateurs supplémentaires, dont 3000 en France.

Selon Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, « 2021 illustre le nouveau chapitre qui s’est ouvert pour Inetum, et la nouvelle dimension dans laquelle évolue le Groupe. Nous avons su nous inscrire en continuité avec les choix stratégiques ambitieux opérés en 2020, transformant le Groupe en référence internationale via des acquisitions importantes, permettant de consolider notre positionnement dans des zones stratégiques clés pour notre croissance future. En 2021, nous nous sommes également réinventés, en continuant de déployer notre nouvelle identité à travers le monde, d’innover et de créer de nouvelles solutions pour nos clients, avec agilité et engagement. Inetum est plus que jamais idéalement positionné pour conquérir de nouveaux marchés, affirmer sa stratégie d’expansion et continuer de construire une culture du flow digital positif avec nos talents et pour nos clients ».

Bref l’ESN poursuit sur une forte dynamique qui a démarré avec le rachat de IECISA en 2020 et un changement osé d’identité en octobre 2020. Une transformation apparemment réussie alors qu’Inetum a connu un autre évènement de taille : un changement de propriétaire annoncé en début d’année, le groupe Mannai ayant cédé ses parts à l’américain Bain Capital pour 2 milliards de dollars.

Preuve d’un esprit de conquête resté vivace, Inetum a multiplié les acquisitions ces derniers mois. L’ESN a successivement absorbé :

– le spécialiste français du IAM et de la gestion des identités, Ilex International, en septembre 2021.

– l’intégrateur africain spécialisé dans le CRM Microsoft Dynamics, HLi Consulting, en janvier 2022.

– le français spécialiste du cloud (membre de Gaia-X), Projixi Europe

– l’intégrateur marocain EditInfo-IT,

– l’éditeur polonais JCommerce.

Alors que le changement de propriétaire est toujours en cours, l’ESN compte bien poursuivre sa croissance en 2022 malgré les tensions internationales actuelles. « Comme annoncé en début d’année, le conseil d’administration de Mannai Corporation QPSC a approuvé l’entrée en négociations exclusives avec un groupe d’investisseurs, dirigé par Bain Capital Private Equity, en vue de céder la totalité de sa participation dans Inetum S.A » rappelle Vincent Rouaix. « Avec ce nouveau partenaire, nous voyons un fort potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où nous opérons. Nous sommes impatients de nous associer à eux pour permettre à Inetum de franchir une nouvelle étape de sa croissance dans les années à venir. »