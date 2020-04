En absorbant la filiale informatique de la célèbre enseigne ibérique « El Corte Inglès », GFI se positionne désormais parmi les plus grandes ESN européennes.

Gfi est une entreprise surprenante qui a su évoluer et se réinventer à de multiples reprises. Le groupe franchit aujourd’hui une nouvelle étape stratégique en annonçant la finalisation de l’acquisition de l’espagnol IECISA, la filiale informatique de la plus importante chaîne européenne de grands magasins et centres commerciaux : « El Corte Inglés ».

L’annonce de l’acquisition remonte à novembre 2019 mais celle-ci vient seulement d’être finalisée après avoir reçu l’accord de l’ensemble des autorités de la concurrence compétentes. Cette acquisition majeure est loin d’être anodine pour le groupe Gfi. Elle lui permet de s’afficher parmi les grandes ESN en Europe mais aussi en Afrique et en Amérique Latine en portant son chiffre d’affaires consolidé à 2,3 milliards d’euros pour 2019 (pro forma), dont 60 % à l’international. Gfi compte désormais plus de 27 000 collaborateurs répartis dans 26 pays.

Par ailleurs, cette acquisition permet à Gfi d’étendre son expertise multisectorielle à de nouveaux horizons à commencer par l’Industrie 4.0 et la grande distribution mais aussi de renforcer ses compétences sur des domaines phares comme l’Intelligence Workplace, la Cybersécurité et l’ERP SAP.

Pour Vincent Rouaix, Président-directeur général du groupe Gfi, « il s’agit d’une étape importante, qui valide nos choix stratégiques visant à être au plus proche de nos clients, partout dans le monde, et les aider à faire de leur transformation numérique un levier de résilience, de réussite et de croissance, tout en nous ouvrant la porte à un nouveau plan stratégique ambitieux. J’ai la certitude de pouvoir compter sur les talents combinés des professionnels de IECISA et de Gfi pour faire de ce projet d’entreprise un succès. L’intégration des équipes et solutions de IECISA offrent des opportunités de croissance exceptionnelles. Nous partageons une vision commune du business, basée sur des valeurs d’innovation, de travail en équipe et d’engagement fort envers les clients. »