ServiceNow, spécialiste des workflows numériques, annonce une nouvelle mouture de sa plateforme « Now » baptisée Rome (et qui faite suite à l’édition Quebec) et qui apporte des centaines d’innovations.

Certaines sont orientées comme il se doit sur l’IT. On retiendra notamment « Automation Discovery » qui surfe sur la tendance du Process Mining et qui permet d’identifier les 10 principales automatisation parmi plus de 180 sujets. De nouvelles améliorations de l’analyse des logs de santé (Health Log Analytics) aident à détecter les incidents avant même qu’ils ne se produisent et n’affectent les utilisateurs. Elles permettent également d’automatiser la résolution des problèmes, en utilisant ITOM Predictive AIOps (le socle AIOps introduit sur la version Quebec).

Cependant les principales nouveautés de Rome sont à chercher hors du cercle de l’IT. Elles sont centrées sur les collaborateurs et sur ce que l’on appelle désormais l’EX (Employee Experience). Elles permettent aux entreprises de créer des expériences simples et engageantes pour leurs collaborateurs, où qu’ils se trouvent, afin qu’ils puissent aborder les moments importants de leur parcours professionnel au sein de l’entreprise avec facilité et confiance.

Parmi les nouveautés mises en avant par ServiceNow, l’Employee Center fournit une interface unique et connectée permettant aux employés de trouver rapidement et facilement des informations personnalisées, d’accomplir des tâches, d’obtenir de l’aide et de demander des services aux différents départements tels que l’informatique, les RH, les installations, les achats et le juridique.

Parallèlement, l’Employee Journey Management guide les équipes RH et les managers dans les processus interservices clés comme l’accueil de nouveaux collaborateurs, le départ d’employés, les évolutions professionnelles. Il favorise la personnalisation des ressources, des plans et des besoins grâce à des outils no-code, le tout sur la même plateforme.

Phil Carter, analyste pour IDC, prédit : « Dans le cadre de la transition vers le travail hybride, les entreprises auront pour mission de rendre l’intégralité de l’expérience collaborateur efficace, fluide et collaborative, ce qui stimulera l’engagement et l’augmentation de la productivité. La simplification de l’expérience collaborateur sera essentielle pour atteindre cet objectif, en veillant à ce que ceux-ci disposent des solutions de travail en un seul endroit, de n’importe où, et de multiples manières ».