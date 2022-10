Destinée à fluidifier les opérations par la mise en place de workflows digitaux, cette nouvelle version, dénommée Tokyo, bénéficie notamment d’améliorations de l’expérience utilisateur.

ServiceNow tend à publier une nouvelle version tous les six mois. Pour cette évolution d’automne 2022, dénommée Tokyo Release, l’éditeur a concocté un nouvel Admin Center et plus de 100 autres nouvelles fonctionnalités.

Parmi ces dernières, certaines sont plus spécialement destinées aux Chief Financial Officer, en facilitant l’accès aux données auditables, et aux Chief Operating Officer, en simplifiant des chaînes d’approvisionnement complexes. Le tout saupoudré d’éco-responsabilité…

Cette mise à jour se décompose en plusieurs applications améliorées aussi bien en termes fonctionnels qu’en termes d’expérience utilisateur. On retiendra plus particulièrement :

* Admin Center facilite le quotidien des administrateurs système. Il suggère des recommandations d’applications et apporte une meilleure visibilité des droits.

* Enterprise Asset Management automatise le cycle de vie des actifs physiques de l’entreprise, de la planification au retrait. Ce module a en particulier pour objectif l’optimisation de la gestion des entrepôts et des stocks.

* Supplier Lifecycle Management prend en charge la relation client-fournisseur. L’application remplace les échanges traditionnels, souvent effectués via la messagerie, et facilite la mise en place d’une base de données fournisseurs de qualité. Elle comprend également un support en libre-service dédié aux fournisseurs pour fluidifier la prise en charge des demandes.

* Environmental, Social and Governance Management a été amélioré pour faciliter le suivi de l’activité et produire des rapports prêts à être audités. Le module comprend par exemple la comptabilité carbone afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre.

* Manager Hub couvre le champ des RH. Il propose aux managers une interface centralisée pour construire et suivre le parcours des collaborateurs et répondre à leurs demandes.

* Issue Auto Resolution For Human Resources étend les capacités de Issue Auto Resolution for ITSM aux équipes RH. L’interface inclut désormais la compréhension du langage naturel. L’application identifie également les urgences RH et fait suivre à un responsable si besoin.

* ServiceNow Vault est chargé du volet sécurité. En plus du chiffrement, le module simplifie l’identification des machines et garantit l’intégrité du code.

