En absorbant la plateforme de LightStep, ServiceNow étend encore son approche ITSM à l’observabilité des applications et à DevOps…

Après l’acquisition d’Intellibot et sa RPA en mars dernier, ServiceNow continue d’enrichir sa plateforme ITSM par la croissance externe. Une nouvelle tendance pour un acteur peu enclin à l’acquisition d’entreprises jusqu’ici.

Mais celle-ci traduit aussi une volonté d’étendre le spectre de ServiceNow au-delà de son terrain de jeu d’origine, l’ITSM. Et avec l’acquisition de LightStep, l’éditeur ramifie son offre dans le monde du DevOps et le terrain en plein boom de l’observabilité des applications dans des environnements informatiques de plus en plus hybrides et multiclouds.

ServiceNow ne se cantonne plus à la gestion des services, opérations et workflows informatiques mais vise à devenir une « plateforme digitale d’entreprise ».

LightStep procure une approche unifiée de l’observabilité, regroupant toutes les informations réparties issues des métriques, traces et journaux produits par les applications et leurs composantes associées. La plateforme analyse en temps réel ces informations pour comprendre la cause et les effets des changements dans les performances, la fiabilité et la vitesse de développement des applications.

En intégrant LightStep, ServiceNow veut aider les développeurs à créer, déployer, exécuter et surveiller leurs applications cloud-natives. Il ne s’agit plus uniquement de surveiller les infrastructures mais d’analyser le comportement des applications pour s’assurer de leur fonctionnement optimal, repérer les anomalies-pannes-ralentissements au plus tôt et comprendre les améliorations possibles. « La plateforme Now pourra utiliser ces informations et créer une puissante proposition de valeur « insight-to-action » à la pointe de la transformation numérique » explique l’éditeur.

« Aujourd’hui, l’observabilité bénéficie principalement aux équipes DevOps qui construisent et exploitent des applications critiques » rappelle Ben Sigelman, PDG et co-fondateur de Lightstep. « Nous avons toujours cru que la valeur de l’observabilité devrait s’étendre à toute l’entreprise, apportant plus de clarté et de confiance à chaque équipe impliquée dans ces entreprises modernes et numériques. En rejoignant ServiceNow, nous réaliserons ensemble cette vision pour nos clients et nous aiderons à transformer le monde du travail dans le processus – et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à ce sujet. »

Les détails financiers de cette acquisition n’ont pas été communiqués.