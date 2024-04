Les conseils d’administration se tournent de plus en plus vers les données de performance des applications et les KPI autour de l’expérience numérique des clients et des employés pour évaluer leur impact sur les résultats de l’entreprise. Cette nouvelle priorité, ancrée dans une approche data-driven, marque une profonde transformation dans la gestion des priorités au sein des organisations.

Les dirigeants examinent aujourd’hui plus attentivement toutes les données relatives à la performance des applications de leur entreprise. Selon une récente étude Cisco, la performance des applications et leur impact sur le business sont désormais directement discutés dans les conseils d’administration pour 50% des entreprises, et ce, partout dans le monde.

On est bien loin du temps, où il y a cinq ans à peine, lorsque la question de la performance des applications était rarement, voire jamais, évoquée en dehors du département informatique. Dans de nombreuses entreprises, les responsables IT ont eu du mal à convaincre les équipes dirigeantes de l’importance de la performance des applications et de la nécessité de disposer des bons outils et des bonnes ressources pour développer, maintenir et optimiser les applications et services numériques. Aujourd’hui, cependant, les choses ont changé.

En effet, les équipes de direction ont pris conscience que l’expérience numérique est absolument essentielle à la réussite économique de l’entreprise. Les consommateurs du monde entier recherchent activement les meilleures expériences numériques et se détournent des marques qui ne sont pas à la hauteur. L’expérience est le nouveau champ de bataille des entreprises et la performance des applications est au cœur de la stratégie.

Le revers de la médaille est que les équipes informatiques se retrouvent aujourd’hui sous le feu des projecteurs, confrontées à des dirigeants d’entreprise qui surveillent étroitement la performance des applications et exigent des niveaux d’expérience numérique de plus en plus élevés. Malheureusement, dans de nombreuses entreprises, elles ne disposent pas des données dont elles ont besoin pour optimiser durablement la performance des applications, ou pour rendre compte de la valeur que les applications et l’expérience numérique apportent à l’entreprise.

L’expérience numérique : nouvel enjeu crucial

Une très large majorité d’entreprises (80%) fait désormais remonter systématiquement à l’équipe dirigeante toute information sur la performance des applications et son impact sur l’entreprise. Chose étonnante, cette performance est même désormais discutée dans la moitié des conseils d’administration, et ce, partout dans le monde. Les dirigeants d’entreprise eux-mêmes participent désormais à des réunions dédiées à l’analyse de la performance des applications ou demandent à avoir un accès direct aux données clés sur la disponibilité, la performance et la sécurité des applications.

Les chefs d’entreprise de tous les secteurs cherchent donc à mieux connaître les performances des applications afin de contrôler et mesurer l’expérience numérique. 98% d’entre eux s’attendent d’ailleurs à ce que leurs équipes de direction demandent davantage de visibilité et de rapports au sujet de l’expérience numérique au cours des deux prochaines années.

L’ensemble de l’équipe dirigeante reconnaît l’importance de comprendre et de suivre l’expérience numérique proposée aux clients et aux salariés. Elle veut être en mesure de limiter les risques en sachant identifier et résoudre rapidement les problèmes qui impactent l’expérience.

Dans le secteur du retail, par exemple, les dirigeants veulent analyser les performances de chaque étape du parcours de l’utilisateur, depuis son inscription et sa connexion au service en passant par son parcours de recherche, jusqu’au paiement. Ils veulent comprendre l’ensemble des flux et explorer la vitesse et l’efficacité de chacune des étapes. Ils sont conscients que des améliorations dans ces domaines peuvent avoir un impact considérable sur le chiffre d’affaires.

Il en va de même dans d’autres secteurs. En fin de compte, les équipes de direction veulent atténuer les risques au sein de leur entreprise en identifiant et en résolvant rapidement les problèmes potentiels de performance et de sécurité des applications, afin de maintenir une expérience numérique transparente pour les clients. Ils sont conscients des conséquences possibles sur le chiffre d’affaires et la réputation de l’entreprise.

Une gestion des performances plus complexe en Cloud Native

Avec cette nouvelle attention portée à la qualité d’expérience, les équipes informatiques doivent s’assurer que leurs applications sont toujours disponibles, sécurisées et fonctionnent de manière optimale. Malheureusement, avec le déploiement des technologies cloud natives et le passage à des environnements hybrides, la surveillance des performances des applications est beaucoup plus difficile. Ces technologies reposent sur des milliers de conteneurs et génèrent une masse de données métriques, d’événements, de logs et de traces (MELT) à chaque seconde. À l’heure actuelle, lorsque les responsables IT s’occupent des problèmes de performance des applications qui s’étendent sur des environnements cloud hybrides, ils n’ont tout simplement pas de moyen efficace de couper à travers ce volume de données paralysant.

Il en résulte que, dans de nombreuses entreprises, la probabilité que survienne un problème de performance ou de sécurité des applications ayant un impact sur le chiffre d’affaires augmente rapidement. La tâche des responsables IT est énorme, travaillant sous une pression constante pour détecter et résoudre les problèmes avant que l’expérience de l’utilisateur final ne soit affectée, mais ils ne disposent tout simplement pas des outils leur permettant d’identifier les problèmes les plus menaçants.

L’observabilité full-stack est essentielle

Pour que les équipes informatiques soient en mesure de comprendre correctement les performances de leur application, elles ont besoin de visibilité au niveau applicatif, au niveau des services de support (tels que les microservices ou Kubernetes) et au niveau des services d’infrastructure (IaC) (tels que le calcul, le serveur, la base de données et le réseau) qu’elles exploitent auprès de leurs fournisseurs de cloud. Cela signifie qu’il faut passer d’une approche de surveillance traditionnelle avec des outils de surveillance en silo à une nouvelle approche comme celle de l’observabilité full-stack.

Avec l’observabilité full-stack, les équipes informatiques peuvent obtenir des informations en temps réel sur la disponibilité, les performances et la sécurité de leurs applications, ainsi qu’une visibilité sur les composants applicatifs exécutés dans des environnements hybrides. L’observabilité full-stack rassemble à la fois les données télémétriques présentes sur le cloud et celles basées sur des agents présents sur site, permettant aux responsables IT de rapidement détecter et comprendre les problèmes et les corriger avant que l’expérience de l’utilisateur final ne soit affectée.

Étant donnée la nouvelle importance accordée à l’expérience dans les conseils d’administration, l’observabilité permet aux équipes informatiques de corréler les données applicatives avec les données business, afin de mesurer l’impact de l’expérience numérique sur les KPI business. Surtout, l’observabilité full-stack leur permet d’innover plus rapidement car elles peuvent se concentrer sur ce qui créera de la valeur pour l’entreprise.

Avec l’observabilité full-stack, les équipes informatiques peuvent fournir à leurs dirigeants une gamme complète d’indicateurs clés, comme le nombre de sessions uniques, le revenu moyen par session, le revenu moyen par transaction, le « revenu à risque » lié à des pannes potentielles et l’expérience globale de l’utilisateur (sur la base de flux de travail définis), et ce, en temps réel.

La surveillance des indicateurs de performance des applications par le conseil d’administration va sans aucun doute s’intensifier dans les mois et les années à venir, et la pression exercée sur les équipes informatiques pour qu’elles offrent en permanence des expériences numériques exceptionnelles ne fera que s’intensifier. Dans cette optique, les responsables informatiques doivent agir dès maintenant et s’assurer qu’ils disposent de la visibilité et des informations dont ils ont besoin pour exercer correctement et générer de la valeur à partir de leurs applications et de leurs services numériques.

____________________________

Par Eric Salviac, Full-stack observability Sales Specialist, Cisco

À lire également :