Observabilité… Le mot est devenu en vogue dans les milieux IT. Mais ses avantages sur un traditionnel monitoring se sont pas toujours bien compris et perçus. Où s’arrête le Monitoring et où commence l’Observabilité ? Découvrez les tenants et aboutissants de chacun de ces deux concepts clés de l’informatique mais aussi pourquoi l’observabilité est un moteur d’innovation.

Désormais, les entreprises appréhendent la modernisation de leur organisation sous un angle pragmatique pour gagner en compétitivité. Pour ce faire, il leur est nécessaire d’intégrer les technologies émergentes et de déployer une infrastructure capable d’en assurer la gestion. Ce virage ne peut s’opérer qu’avec l’adoption des architectures Cloud certes, aux nombreux avantages mais également source de complexité. Dès lors, le monitoring et l’observabilité occupent un rôle clé pour réussir sa migration vers le cloud. Pourtant, la distinction entre ces deux concepts n’est pas forcément évidente et leur confusion peut mener droit à l’échec.

Monitoring versus Observabilité

Le monitoring permet certes d’identifier des incidents, mais uniquement à partir d’un cadre spécifique. Il collecte d’importantes quantités de données ou d’indices liés à un problème spécifique sans pour autant fournir une vision complète de la situation.

Loin d’en être un sous-ensemble, l’observabilité est le socle sur lequel repose le monitoring. Elle permet la gestion d’architectures complexes basées sur des microservices mais également des environnements multi-Cloud. En effet, avec l’observabilité, la collecte de données s’étend à tous les niveaux et est suffisamment approfondie pour identifier les dysfonctionnements, leurs causes, ainsi que les solutions appropriées.

Grâce à cette approche, il est notamment possible de déterminer les goulots d’étranglement affectant les performances, ainsi que leurs causes. Les entreprises bénéficient dès lors d’une vision plus complète de l’intégrité de leur environnement, ayant à leur disposition des renseignements et réponses contextualisés pour résoudre rapidement les problèmes relevés.

L’intérêt de l’observabilité ?

L’émergence du multi-Cloud, des conteneurs et des microservices créent des systèmes toujours plus distribués. Les équipes disposent d’une faible visibilité du fait du cloisonnement des données avec pour conséquence un ralentissement de la gestion des incidents. De plus, elles doivent s’adapter aux changements massifs, rapides et constants des plateformes Cloud. Là où les solutions de monitoring se contentent d’alerter de l’existence d’un problème, les technologies d’observabilité permettent aux équipes d’en déterminer la cause. Elles peuvent ainsi passer moins de temps à résoudre des crises et davantage à innover.

En effet, sans l’observabilité, les stratégies de transformation numérique sont inefficaces et donnent naissance à des services de moins bonne qualité, susceptibles d’affecter l’expérience client ainsi que les résultats des entreprises. Cette situation va à l’encontre de la volonté des entreprises qui veulent optimiser l’innovation dans un écosystème hautement compétitif.

Plus que jamais, il leur est vital de veiller au juste contrôle des coûts, garantir leurs performances, et assurer la cohérence de leurs politiques de sécurité. En réponse, beaucoup d’entre elles s’orientent vers la standardisation, et adoptent une approche centralisée afin d’aggréger des informations à partir d’indicateurs, d’événements, de fichiers journaux et de traces afin de prendre de meilleures décisions stratégiques. Comparé au monitoring, l’observabilité est la solution de référence en raison de ses nombreux avantages, notamment en matière d’innovation, d’expérience client, de performances et de rendement.

Le rapport State of Observability de 2022 montre d’ailleurs le fort engouement dont l’observabilité a fait l’objet l’année dernière : la quasi-totalité des répondants estime que leur organisation gagnerait à mettre en place de telles technologies.

En outre, seuls 7 % des personnes interrogées se disent satisfaites avec leurs outils actuels de monitoring. En effet, le coût de mise à l’échelle, le manque de capacités d’intégration et l’absence de visibilité de bout en bout sont autant d’obstacles à leur satisfaction, et poussent les entreprises vers des solutions d’observabilité. Cette tendance se manifeste également à travers l’inclusion de cette approche au sein du Magic Quadrant 2022 de Gartner dédié aux solutions d’observabilité et de monitoring des performances des applications, et ce pour la première fois dans le cadre de cette série de rapports. En conclusion, l’observabilité est de plus en plus prisée sur le marché — et ce n’est que le début.

Par Erwan Bornier, Directeur technique Tanzu Europe du Sud, VMware

