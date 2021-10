La semaine dernière se tenait VMWorld 2021, une conférence durant laquelle VMware a largement exposé sa vision d’un cloud à la fois hybride et multiple. Pour revenir sur les annonces et la stratégie de l’éditeur, Olivier Savornin, le Directeur Général de VMware France est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Déborder dans le cloud… La plupart des entreprises ont choisi des approches hybrides mais désormais elles ne peuvent plus se contenter de déborder dans un cloud public. Elles doivent s’adapter aux meilleures offres des uns et des autres ainsi qu’aux exigences de souveraineté des pays. Et donc utiliser des clouds.

Avec Tanzu, VMware réorganise toute sa stratégie en ce sens avec la volonté de simplifier les décisions des DSI et le quotidien des IT. Lors de VMWorld, VMware a annoncé de nombreux services allant dans ce sens. Olivier Savornin, le Directeur Général de VMware France déchiffre pour nous l’essentiel de ces annonces. Il est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business. L’occasion pour lui d’éclairer l’approche de VMware mais aussi de revenir sur la transformation des cycles de développement, sur les difficultés posées par la mise en production d’une multitude de containers et sur la nécessité de gérer avec aisances VM et containers. Il revient également sur la séparation avec la maison mère Dell qui sera effective au 1er novembre.