Alors que l’Europe essaye d’imposer à ses entreprises et organisations publiques l’usage de clouds de confiance européen pour mieux protéger sa souveraine numérique, VMware y voit une opportunité de se démarquer et de pousser ses solutions auprès d’acteurs clouds européens et auprès des organisations en quête de clouds hybrides et souverains.

Cette semaine, VMware a ainsi multiplié les solutions estampillées « Sovereign » comme si le mot était devenu une marque de fabrique. L’opération est éminemment plus une initiative marketing que technique (c’est un réassemblage de technologies déjà existantes borné de contraintes de conformité) mais répond à des besoins d’organisations en quête de plus de confiance et de contrôle. Il s’agit surtout pour VMware d’embarquer sous la bannière « offres souveraines » des partenaires et acteurs du cloud afin qu’ils puissent aisément offrir des services SaaS hébergés dans leurs datacenters mais s’appuyant sur les couches logicielles techniques de VMware. Pour l’éditeur, ces solutions s’inscrivent d’ailleurs dans les approches et la philosophie de Gaia-X.

« Il n’y a pas de souveraineté des données sans souveraineté du cloud. Et la souveraineté ne doit pas se faire au détriment de l’innovation en matière de cloud », justifie Rajeev Bhardwaj, vice-président des solutions de plateforme pour fournisseurs de cloud, VMware. « Avec nos nouvelles innovations en matière de cloud souverain, nous définissons un nouvel agenda en apportant des services SaaS dans des environnements souverains. Les fournisseurs de cloud souverain VMware pourront ainsi aider leurs clients à innover et à favoriser la transformation numérique tout en réduisant les risques liés à la valorisation des données. »

La nouvelle initiative « Sovereign Clouds » de VMware se compose de :

VMware Tanzu on Sovereign Cloud pour créer, exécuter, gérer et sécuriser les applications containerisées sur des infrastructures de partenaires « Sovereign-ready ». Ce n’est rien d’autre que l’offre Tanzu (avec la plateforme d’orchestration de containers Tanzu Kubernetes Grid, la plateforme de développement Tanzu Application Platform, le poste de pilotage Tanzu Mission Control et les services de données VMware Data Solutions autrefois appelés Tanzu Data Service) proposée en mode SaaS sur des clouds souverains animés par la plateforme cloud de VMware et qui peuvent être totalement déconnectés d’Internet.

VMware Aria Operations Compliance Pack for Sovereign Clouds offre des fonctionnalités de surveillance continue de la conformité, de reporting, de remédiation et d’automatisation qui aident les partenaires à rester conformes à la fois aux référentiels réglementaires mais aussi aux directives imposées par VMware dans le cadre de son initiative « Sovereign Cloud ». Aria Operations pour les clouds souverains offre des fonctionnalités complètes en matière de disponibilité, de performances, de gestion de la capacité, de gestion des coûts et de conformité pour l’infrastructure ou les applications. Les packs de conformité VMware Aria Operations comprennent des kits de conformité réglementaire prêts à l’emploi, des contrôles de configuration et des rapports basés sur les 20 points de contrôle Sovereign, tels que la microsegmentation, le chiffrement des données au repos et en transit, et la conformité à la norme ISO 27000. La solution est bien évidemment intégrée avec VMware Cloud Director et propose un tableau de bord unifié qui offre un moyen automatisé et efficace de démontrer la conformité de l’ensemble de l’infrastructure de cloud souverain.

Un écosystème ouvert de « VMware Solutions for Sovereign Clouds » : VMware veut favoriser l’éclosion d’un écosystème de partenaires estampillés « Sovereign Clouds ». Il a déjà embarqué dans l’aventure des partenaires comme Cloudian, Veeam, Fortanix Object Storage, Caveonix (pour la gestion des risques et de la conformité) ou encore OVHcloud qui, en France, est un partenaire VMware répondant déjà à tous les critères de l’initiative « Sovereign Clouds » VMware.