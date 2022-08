L’observabilité est un outil IT de plus en plus indispensable aussi bien pour répondre aux défis de supervision d’infrastructures réparties dans de multiples clouds que pour maîtriser la fiabilité et l’efficacité des développements d’applications internes. Une étude Splunk fait le point…

Depuis quelques années, l’observabilité est devenue un outil essentiel pour les équipes IT de nombreuses entreprises. Elle se définit comme la capacité à mesurer les états internes d’un système en examinant ce qu’il produit. Elle permet surtout de répondre aux défis de supervision et de visibilité de l’infrastructure hybride et multicloud. Splunk a interrogé 1 250 praticiens, responsables et experts de l’observabilité pour comprendre les atouts et les enjeux de cette approche. Les leaders de l’observabilité sont 2,1 fois plus nombreux à se dire capables de détecter les problèmes dans les applications développées en interne en seulement quelques minutes.

Les entreprises françaises en retard sur le développement de l’observabilité

L’étude de Splunk révèle que les entreprises françaises sont en retard dans le domaine de l’observabilité : 74 % sont débutantes sur ce marché (contre 58 % en moyenne dans les autres pays) et seulement 5 % sont leaders (contre 10 % dans le reste du monde). Les entreprises françaises ont tendance à avoir des outils d’observabilité davantage organisés en silo : 20 % des entreprises interrogées en France confirment corréler des données sur les différentes solutions, loin derrière la moyenne de 38 % dans les autres pays. Ces divergences entre la France et les autres pays peut en partie s’expliquer par le plus lent développement du cloud dans l’hexagone. En effet, les entreprises françaises sont moins confiantes quant à l’avenir des applications cloud-native : 46 % expliquent qu’une plus large part de leurs applications seront cloud-native, contre une moyenne de 69 % dans les autres pays. Or l’observabilité va de pair avec le développement du cloud. Ces dernières années, les architectures hybrides et les opérations multicloud ont compliqué les écosystèmes cloud de nombreuses organisations et les entreprises font un usage intensif de plusieurs clouds publics : 70 % des personnes interrogées utilisent ainsi plusieurs services cloud. De manière générale, le multicloud accroit la complexité et met en exergue l’importance de l’observabilité pour la supervision des activités.

Un développement plus fiable et plus rapide grâce à l’observabilité

L’adoption de solutions d’observabilité dans les entreprises apporte de nombreux avantages. En effet, selon l’étude menée par Splunk, celle-ci permet aux entreprises de corriger les problèmes plus rapidement et parfois même avant qu’ils ne surviennent.

>> L’observabilité peut réduire les coûts d’indisponibilité de 90 %, soit à un niveau de 2,5 millions de dollars par an, contre 23,8 millions de dollars pour les entreprises débutantes dans le domaine.

>> Les entreprises qui maîtrisent l’observabilité sont plus innovantes, livrant 60 % plus de produits ou de flux de revenus des équipes AppDev que les débutants sur le sujet.

>> Les entreprises leaders de l’observabilité sont également 2 fois plus susceptibles de reconnaitre les efforts réalisés dans le cadre d’un processus de transformation numérique (72 % contre 32 %).

En résumé, l’observabilité permet aux entreprises un développement plus fiable et plus rapide. Les entreprises leaders du sujet ont constaté une réduction des temps de développement : 68 % disent avoir constaté une amélioration, contre 57 % pour les entreprises novices. Elles ont également noté une réduction des temps de déploiement : 73 % disent avoir constaté une amélioration, contre 62 % des novices. Enfin, 73 % des entreprises leaders disent avoir constaté une résolution plus rapide de leurs problèmes, contre 65 % pour les entreprises novices.

L’observabilité : un défi pour les entreprises

En pratique, l’étude de Splunk montre que les entreprises font face à plusieurs difficultés qui ralentissent le développement des solutions d’observabilité au sein des entreprises. Celles-ci sont d’abord confrontées à une pénurie de salariés très qualifiés dans le domaine de l’observabilité. 95 % des participants évoquent des difficultés à trouver du personnel IT pour superviser et gérer la disponibilité de l’infrastructure et des applications. Et ce, qu’il s’agisse de trouver suffisamment de personnel (36 %), les bonnes compétences (13 %) ou les deux (46 %).

En matière de développement des applications, les problèmes sont les mêmes : 94 % des participants font part de difficultés, qu’il s’agisse de trouver suffisamment de développeurs (37 %), de recruter les bonnes compétences (12 %) ou les deux (46 %).

Alors qu’on observe une tendance à l’adoption avancée de l’observabilité, plus d’une organisation sur trois (35 %) n’a pas encore tiré parti des technologies de celle-ci.

Le rapport annuel de Splunk sur l’état de l’observabilité met en avant les enjeux et les défis auxquels vont être confrontés les entreprises de demain. Malgré quelques difficultés de recrutement et de développement, les résultats montrent que les entreprises déplacent de plus en plus leurs activités et applications dans le cloud, allant de pair avec le développement de l’observabilité. Elle réduit ainsi nettement les coûts d’indisponibilité et permet davantage d’innovations ainsi qu’un meilleur retour sur investissement.

Par Laurent Martini, Vice-Président Europe du Sud chez Splunk.

