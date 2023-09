Entre la complexité croissante des environnements hybrides et la nécessité d’une réactivité sans faille, l’observabilité des applications émerge comme une solution incontournable pour soutenir l’innovation et garantir les investissements dans la transformation numérique.

L’un des plus grands défis pour les chefs d’entreprise est de maintenir, voire d’accélérer, le rythme de l’innovation au sein de leur entreprise tout en gardant un œil sur les dépenses.

Au cours des trois dernières années, les entreprises ont accéléré leurs programmes de transformation numérique pour satisfaire les nouveaux besoins de leurs clients et pour rendre possible le travail hybride. Dans la majorité des cas, de nouvelles applications et services numériques ont été développés en exploitant les capacités des technologies cloud native. Les stacks applicatifs modernes permettent aux équipes IT d’augmenter considérablement la vitesse de mise sur le marché, tout en assurant l’agilité opérationnelle et la résilience.

Dans le même temps, la plupart des équipes informatiques doivent maintenir leur technologie on-premises pour leurs applications critiques et leur infrastructure de support. Dès lors, les responsables IT gèrent un environnement technologique hybride de plus en plus complexe et fragmenté, ce qui pose inévitablement des problèmes majeurs.

Dans la dernière étude de Cisco AppDynamics, The Age of Application Observability, des responsables IT soulignent que le passage à des environnements hybrides a conduit à une augmentation des champs d’attaques et à une vulnérabilité accrue face aux menaces de cyber-sécurité. L’utilisation de composants applicatifs fonctionnant à la fois sur différentes plateformes cloud native et sur des bases de données on-premises expose à des angles morts et accroît considérablement les risques d’interruption ou des failles de sécurité. Il en découle une forte inquiétude de la part des entreprises de voir leurs efforts d’innovation compromis parce qu’elles auront été incapables d’optimiser la disponibilité, la performance et la sécurité de leurs applications et de leur infrastructure.

Dès lors, de plus en plus d’entreprises reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’adopter l’observabilité des applications afin de réduire la complexité de leurs environnements hybrides. Une gestion qui leur permet de garantir des performances optimales, dépassant ainsi la simple surveillance traditionnelle des applications. Dès lors, elle offre aux équipes IT une visibilité unifiée sur tous les environnements informatiques, qu’ils soient on-premises ou cloud native. Les DSI ont donc la possibilité de rendre compte de l’impact de leurs investissements, favorisant des approches innovantes, rapides et durables.

Les technologies cloud native et la croissance exponentielle des données

Comme le savent ceux qui travaillent avec les technologies cloud native, les microservices et les conteneurs génèrent une quantité importante de données, incluant les métriques, journaux, logs et traces. La plupart des équipes informatiques n’ont pas les capacités nécessaires pour filtrer l’ensemble de ces données collectées. De plus, elles n’ont généralement pas une vision globale de l’application, car les composants sont répartis entre technologies cloud native et on-premises, et des outils distincts sont utilisés pour surveiller ces différents environnements.

Ainsi, 70% des responsables IT interrogés en France affirment que l’augmentation du volume de données, provenant d’environnements multicloud et hybrides, rend la surveillance traditionnelle impossible. Les équipes informatiques manquent de visibilité et d’informations essentielles pour résoudre rapidement les problèmes et hiérarchiser ceux qui pourraient nuire en priorité à l’expérience de l’utilisateur. Cette situation entraîne inévitablement une pression constante sur le département informatique et une augmentation du temps moyen de réparation (MTTR).

Au delà de la surveillance, l’observabilité des applications

Les responsables IT sont conscients des limites de leurs méthodes de surveillance actuelles et de la nécessité d’adopter de nouvelles approches. En effet, 94% des DSI interrogés en France estiment que leur entreprise doit passer d’une approche traditionnelle de surveillance des applications à une solution d’observabilité des applications pour gérer un environnement multicloud et hybride. Par ailleurs, 48% affirment que leur entreprise analyse d’ores et déjà des solutions d’observabilité des applications, et 58% qu’elles le feront au cours des douze prochains mois.

L’observabilité des applications permet aux équipes IT d’adopter une approche proactive de la gestion de leur environnement hybride. Elle intègre la sécurité dès le développement des applications et rassemble les équipes autour d’une source unique de données. Les responsables IT peuvent ainsi obtenir des informations complètes pour chaque élément de leur infrastructure informatique, ce qui leur permet de détecter rapidement les problèmes, d’en comprendre les causes et de les résoudre beaucoup plus rapidement.

La rapidité d’innovation étant susceptible d’augmenter encore au cours des prochaines années, l’observabilité des applications permet aux entreprises d’intégrer la rapidité et l’agilité dans leurs processus de développement. Les équipes informatiques peuvent ainsi prendre les devants, au lieu d’être bloquées en mode réparation.

Étant donné que 81% des responsables IT déclarent que les investissements dans le cloud font l’objet d’une surveillance accrue au sein de leur entreprise, l’observabilité des applications permet aux DSI de lier les données relatives aux performances avec celles des transactions commerciales afin de pouvoir suivre l’impact de leurs initiatives d’innovation en temps réel. Ainsi, les entreprises adoptent une approche plus maîtrisée et durable de l’innovation en concentrant leurs ressources là où elles seront le plus efficaces. En effet, 82% des responsables IT estiment que l’observabilité à des fins commerciales leur permettra à terme de consacrer davantage de temps à l’innovation.

L’observabilité des applications ne suffit évidemment pas à elle seule à accélérer l’innovation de manière durable. Les DSI doivent en parallèle recruter et former les talents aux compétences requises pour gérer les applications dans un environnement hybride afin d’optimiser les collaborations entre équipes internes et partenaires. C’est pourquoi, 82% des responsables IT en France précisent que l’observabilité des applications est une priorité stratégique pour leur entreprise.

____________________________

Par Eric Salviac, Senior Business Value Consultant, Cisco AppDynamics

À lire également :