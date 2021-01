Les bouleversements que le monde a connu cette année ont fortement impacté les entreprises qui ont dû basculer au tout numérique et accélérer leurs stratégies digitales. Ainsi, le cloud qui était déjà une priorité des dirigeants et décideurs informatiques des entreprises, voit ses investissements s’accélérer. Selon une étude de McKinsey, il permet aux entreprises de déployer de nouveaux services digitaux beaucoup plus rapidement, en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Néanmoins, le cloud n’est pas la panacée, il exige une stratégie solide car sa mise en œuvre recèle de nombreux pièges et les dirigeants en attendent un retour sur investissement rapide. Plusieurs facteurs sont donc à prendre en compte.

Dans un environnement économique mouvant, où le digital est une part primordiale des transactions, le monitoring en temps-réel des applications et des technologies sous-jacentes est le moyen le plus efficace d’améliorer l’expérience client et de faire croître le business ; particulièrement pour celles qui s’appuient sur des infrastructures cloud native. En effet, ce monitoring fournit des données en temps-réel utilisées pour détecter et résoudre les problèmes techniques avant tout impact client ou métier.

Malgré ces atouts, seulement 15% des entreprises disposent d’une solution de monitoring global. Selon Gartner, ce sont la rentabilité de 225 milliards de dollars d’investissements dans les solutions cloud qui sont ainsi en jeu. Alors que les services informatiques doivent répondre aux demandes croissantes de création d’applications, comment s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti du cloud natif, améliorent la productivité et démontrent la valeur métier?

Le cloud est synonyme de flexibilité et permet de stimuler l’innovation en entreprise. En revanche, il induit également de la complexité dans les configurations et les architectures applicatives. Il devient alors difficile pour les services informatiques d’identifier les pannes et leurs origines ou pour les développeurs de travailler efficacement à l’amélioration des applications. De plus, les entreprises sont contraintes de réduire les coûts et de développer des stratégies de gestion efficientes du cloud.

Un rapport d’IDC révèle que les entreprises possèdent en moyenne 127 applications dans leur portefeuille produit et qu’elles ont l’intention de l’augmenter de près de 40 % dans les cinq prochaines années. Ces applications sont nécessaires à l’entreprise pour améliorer à la fois l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. En outre, elles stimulent l’innovation dans toute l’entreprise. Leur optimisation est cruciale pour rester compétitif. Les solutions cloud native répondent dès lors à cet enjeu, tout comme celui de développer et de déployer des applications plus rapidement.

Les services informatiques ont un rôle central à jouer dans cette stratégie de croissance digitale. Ils ne sont plus là pour résoudre les problèmes technologiques mais sont désormais aussi les principaux acteurs de la transformation numérique. Le monitoring unifié du cloud permet de casser les silos, de développer une réflexion stratégique plus intégrée et d’accélérer l’innovation. Malgré la crise, de nombreuses entreprises cherchent des moyens de créer de meilleures expériences numériques pour leurs clients ou d’identifier les opportunités de croissance.

L’argument économique du cloud natif

Alors que les entreprises font davantage appel à des architectures cloud complexes pour se transformer, nous constatons que beaucoup d’entre elles ont déjà mis en place des stratégies multi-cloud. Un environnement multi-cloud peut être constitué d’une combinaison de cloud on-premise, privé et public, de conteneurs ainsi que d’applications cloud natif. Dans un cas, des tierce parties sont alors chargées de gérer et sécuriser l’infrastructure ainsi que les données stockées sur leurs serveurs. Alors qu’avec une solution on-premise, une entreprise peut contrôler directement la configuration, la gestion et la sécurité des données sur site. La solution multi-cloud est considérée comme une solution d’avenir en raison de son potentiel de réduction des coûts.

Réduire la complexité

Grâce à une technologie de monitoring adéquate, les services informatiques peuvent disposer d’une compréhension de bout-en-bout de leurs technologies cloud natif et traditionnelles. Ils peuvent également relier en temps réel les performances applicatives aux résultats métiers. En outre, ce monitoring permet de sécuriser une migration vers le cloud. Les entreprises disposent d’informations qui leur permettent de comprendre au plus tôt les impacts et leurs causes. L’IA permet d’être plus proactif sur les problèmes potentiels en les détectant au plus tôt, avant qu’ils n’impactent les clients et les métiers.

Le développement d’applications cloud natif est un formidable accélérateur du digital et permet généralement d’offrir de meilleures expériences utilisateur. Une bonne compréhension de l’écosystème applicatif permet aux entreprises de détecter, comprendre et corriger au plus tôt pour minimiser les impacts clients et métier ainsi que de fournir les informations détaillées aux équipes techniques en charge de développer et d’améliorer les applications. Une maîtrise des informations en temps réel est donc primordiale pour passer de la gestion de la complexité à l’innovation dans le cloud. Mieux comprendre les environnements multi-cloud, développer des systèmes de monitoring adaptés sont essentiels pour optimiser et tirer parti au mieux de son environnement applicatif. C’est également la promesse d’une meilleure productivité et d’une meilleure rentabilité.

Par Erwan Paccard, Directeur Marketing Produit chez AppDynamics