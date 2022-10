Le monde du e-commerce se développe et se transforme en continu. Ce qui était vrai hier ne l’est plus forcément aujourd’hui, et ce qui fonctionnait alors n’est plus d’actualité. Cette évolution du marché entraîne inexorablement les entreprises à repenser leurs architectures de commerce numérique, afin d’en créer de nouvelles qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui et surtout de demain. Avoir un temps d’avance, c’est ce que propose le modèle MACH avec le Composable Commerce.

Il n’est plus question aujourd’hui de suivre, mais de créer les tendances, car les consommateurs attendent beaucoup plus des marques dans leurs décisions d’achat. Dans ce contexte de bouleversements permanents, les entreprises ont besoin d’ajouter de nouvelles briques technologiques pour répondre aux tendances du marché, ce qui les amène vers les architectures MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-Native, Headless). Cette volonté de créer une communauté adoptant cette philosophie du composable commerce est une des raisons qui a poussé Akeneo, expert en solutions de gestion de l’expérience produit (PXM) et de l’information produit (PIM), à rejoindre la MACH Alliance.

Depuis la certification d’Akeneo comme solution de commerce moderne et composable par la MACH Alliance, nous contribuons activement à promouvoir le composable commerce. Celui-ci permet aux entreprises d’assembler différentes solutions technologiques afin de proposer une expérience client personnalisée qui leur est propre. Cette méthode est la solution d’avenir pour les acteurs du e-commerce.

Le modèle MACH comme point de convergence IT et métier

Ces dernières années, le commerce numérique a pris un tournant important devant proposer une expérience client optimale quel que soit le canal utilisé par les consommateurs. Et pour y répondre, les entreprises doivent gagner en agilité et apporter des innovations pour répondre aux nouvelles exigences de leurs clients. Dans ce sens, la philosophie du composable commerce permet de réunir les équipes IT et métiers pour développer de nouvelles fonctionnalités pour les plateformes e-commerce afin d’améliorer leurs capacités commerciales. Plus réactives, les entreprises peuvent ainsi proposer des services modulaires et interopérables beaucoup plus agiles.

Mieux préparées pour répondre aux changements imprévisibles des tendances du marché, les équipes communiquent également de manière plus efficace. Plus souple et plus adaptable, cette architecture suit également un principe fondamental : l’amélioration du time-to-value. Chaque canal est ainsi optimisé au maximum de son potentiel dans un délai très court : de nouveaux services peuvent être mis en place en seulement 3 à 6 mois grâce au modèle MACH, contre plus de 2 ans dans un projet de refonte traditionnelle.

Comment le PIM facilite la transition vers cette nouvelle architecture ?

Le composable commerce s’inscrit dans une logique de briques : le PIM est la fondation des autres solutions qui s’y ajouteront. Chacune de ces solutions est connectable, évolutive, remplaçable et peut être continuellement améliorée grâce à un développement agile pour répondre aux changements des besoins de l’entreprise. Afin de connecter toutes ces solutions, l’utilisation d’API est un élément essentiel du modèle MACH permettant d’arriver à une seule expérience unifiée. Le replatforming est réussi lorsque les données et informations produits sont propres et circulent parfaitement entre les applications. C’est pourquoi les informations produits doivent être bien structurées, compréhensibles, complètes et à jour (et bien sûr, convaincantes) pour être gérées à travers ces applications et s’intégrer correctement au canal ou à l’expérience sur le front-end.

Une bonne solution PIM vous aidera à rassembler vos données en un seul endroit : elle joue le rôle de référentiel central des informations produits pour simplifier leur diffusion. De plus, le PIM permet d’enrichir vos informations produits et de les contextualiser afin de respecter les exigences des canaux de vente existants et même futurs. C’est l’outil indispensable pour aider les marques à créer et gérer des ressources numériques de haute qualité (photos, vidéos à 360°) pour séduire les acheteurs en ligne. Le passage vers une architecture MACH sans accroc est possible seulement lorsque l’expérience produit et la gestion de l’information produit sont en harmonie, de telle sorte que les entreprises puissent convertir plus rapidement les clients, en accélérant la mise sur le marché via de meilleurs processus d’enrichissement des données.

L’expérience utilisateur unifiée

Gérer en toute confiance des dizaines de milliers d’appels API par heure et des millions de références sur plusieurs canaux, c’est possible ! Le composable commerce offre la possibilité aux entreprises de développer leur activité sur tous les canaux, existants ou futurs. Personne n’a envie de perdre du temps à recréer des informations ou du contenu produits sur des nouveaux canaux qui ont leur propres spécificités. Si vous souhaitez avancer dans la mise en place d’ une stratégie omnicanale efficace sans avoir à recréer des attributs pour chacun de vos canaux déjà existants, le composable commerce est la solution pour unifier l’expérience client.

Et pour assurer une architecture MACH fiable, les marques doivent absolument s’équiper d’une bonne solution PIM structurée et évolutive, afin d’assurer la cohérence, l’exhaustivité et la qualité de l’expérience produit proposée aux consommateurs.

___________________________

Par Johan Benoualid, directeur général EMEA et APAC d’Akeneo