AWS tenait cette semaine à Paris son événement « AWS Summit » sous le signe du Cloud et de l’IA. Pour débriefer cette événement important, Stephan Hadinger, Head of Technology chez AWS est notre invité de la semaine.

C’est une évidence pour tous, l’IA générative constitue une révolution technologique majeure qui commence déjà fortement à impacter la stratégie des entreprises partout dans le monde. En France, une entreprise adopte désormais l’IA toutes les trois minutes. Ainsi, 30 % des entreprises françaises utilisent déjà ces technologies au quotidien, un chiffre qui atteint 42 % à l’échelle européenne et même 68 % dans le secteur des start-ups.

Mais comment les entreprises les plus engagées tirent de la valeur de leurs projets IA. Notre invité de la semaine, Stephan Hadinger, Head of Technology chez AWS, revient sur les nombreux témoignages et retour d’expérience qui ont animé, cette semaine, la session parisienne du AWS Summit Tour 2025. Parmi les exemples concrets évoqués figurent Safran, où l’IA améliore considérablement les processus de maintenance aéronautique grâce à des outils avancés de recherche documentaire, ou encore avec Arkema, où elle accélère l’évaluation de la brevetabilité des matériaux innovants. Dans ces cas d’usage, l’IA permet de réduire des délais initialement fixés à plusieurs semaines à seulement une heure, offrant ainsi un retour sur investissement immédiat, une productivité accrue et une réduction substantielle des charges administratives.

Au-delà des exemples, l’AWS Summit a cherché à démontrer comment mettre en valeur l’IA et relever les défis technologiques qui l’accompagnent grâce au Cloud. Stephan Hadinger rappelle qu’AWS accorde une importance centrale à la liberté et à la réversibilité des choix technologiques proposés aux entreprises. Que ce soit via des outils propriétaires, des solutions open source ou hybrides, la société encourage une gestion optimisée des coûts grâce à des approches avancées telles que le FinOps ou le tagging automatisé. Cette flexibilité permet aux organisations de maîtriser leurs dépenses tout en exploitant pleinement les capacités du cloud.

La souveraineté des données représente un enjeu essentiel auquel AWS répond avec le lancement imminent d’AWS European Sovereign Cloud. Cette solution juridiquement structurée garantit aux entreprises européennes une autonomie opérationnelle et une protection renforcée des données sensibles. Grâce à des technologies avancées comme Nitro, qui empêche tout accès direct aux données, AWS répond aux exigences strictes des régulateurs et des acteurs stratégiques tels que Safran ou Airbus.

Enfin, l’interopérabilité et l’intégration des applications métiers constituent une priorité stratégique pour AWS, qui mise sur l’IA pour optimiser les échanges entre différents outils collaboratifs et opérationnels. Comme l’explique notre invité, cette approche intégrée permet non seulement d’améliorer la productivité globale, mais aussi d’éliminer efficacement les inefficacités informatiques, notamment en réduisant le phénomène des « serveurs zombies ».



