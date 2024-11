Au travers d’un nouveau programme de soutien à la recherche universitaire en IA, Amazon annonce un investissement de 110 millions de dollars pour mettre à disposition un « UltraCluster AWS » doté de 40.000 accélérateurs d’entraînement Trainium.

Autant les entreprises ont essentiellement besoin d’accélérer les inférences de modèles IA, autant les chercheurs universitaires ont avant tout besoin de ressources d’entraînement pour créer et expérimenter de nouveaux modèles IA. Or le développement de nouveaux modèles d’IA nécessite désormais des puissances de calcul toujours plus considérables que les budgets académiques peinent à soutenir.

Pour répondre à ce défi, Amazon Web Services (AWS) lance « Build on Trainium« , un programme doté de 110 millions de dollars pour soutenir la recherche universitaire en IA générative. Ce programme offre aux chercheurs des heures de calcul sur ses propres puces AWS Trainium, et couvre un large éventail de travaux de la création de nouvelles architectures d’IA à la création de nouveaux modèles IA, en passant par l’élaboration de nouvelles bibliothèques ML ou d’algorithme d’optimisations des performances et même la R&D sur les systèmes distribués à grande échelle.

Pour rappel, les puces AWS Trainium sont des accélérateurs conçus spécifiquement pour l’entraînement profond des modèles IA. Le programme « Build on Trainium » met ainsi à disposition des universitaires un UltraCluster de recherche comprenant jusqu’à 40 000 puces Trainium..

Amazon assure que les avancées réalisées dans le cadre de cette initiative seront toutes publiées en open source, permettant à la communauté scientifique de continuer à innover. Selon le géant du Cloud, une telle approche favorise la collaboration et contribue à la formation des futurs experts en IA.

