Amazon officialise ses IA conversationnelles « Amazon Q » présentées en fin d’année dernière à l’occasion d’AWS Re:Invent 2023. Avec notamment une nouvelle aide aux développeurs « Amazon Q Developer » qui vient remplacer le populaire « CodeWhisperer » d’AWS.

Il y a Copilot chez Microsoft… Il y a Gemini chez Google… Il y a « Q » en bannière de l’IA chez AWS. Le groupe Amazon annonce la disponibilité générale de sa technologie IA « Amazon Q » qui comporte deux volets principaux.

Le premier est « Amazon Q Business ». Cet assistant conversationnel concurrent de Gemini, Microsoft Copilot, ChatGPT et autre Mistral LeChat, peut répondre à des questions, générer du contenu, créer des résumés et accomplir des tâches, le tout en se basant sur les informations de votre entreprise. Selon AWS, « il permet de rendre chaque collaborateur plus créatif, plus centré sur les données, plus efficient, plus préparé et plus productif ». Il s’intègre notamment à l’outil d’analyse de données QuickSight pour des analyses en langage naturel.

Le second n’est autre que « Amazon Q Developer », un assistant qui aide les développeurs et professionnels de l’IT non seulement à coder mais aussi à tester, mettre à jour et débugger les applications. « Amazon Q Developer » est en réalité le nouveau nom et la nouvelle version de l’assistant IA « CodeWhisperer » d’Amazon. Il intègre des fonctions permettant à l’IA de scanner les codes sources pour rechercher des vulnérabilités et les patcher.Prévisualiser (ouvre un nouvel onglet)

Par ailleurs, Amazon annonce un troisième volet à son IA conversationnelle. Pour l’instant en Preview, Amazon Q Apps permet aux employés de créer des applications « Gen AI » à partir des données de leur entreprise, et ce, sans aucune expérience préalable en codage. Les employés décrivent simplement le type d’application qu’ils souhaitent obtenir via le langage naturel, et Q Apps génère rapidement une application réalisant la tâche souhaitée, les aidant ainsi à rationaliser et à automatiser leur travail quotidien avec facilité et efficacité. Dit autrement « Q Apps » est un nouvel outil no-code en self-service dédié à l’automatisation du quotidien des collaborateurs.

