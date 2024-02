Tout va décidément très bien pour les GAFAMs qui ont tous affiché des résultats supérieurs aux attentes des analystes sur le dernier trimestre 2023. Être un géant de la Tech est décidément un gage de résilience. Et ce n’est pas Amazon qui va déroger à cette règle avec des résultats Q4-2023 au-dessus des prévisions.

« Ce quatrième trimestre a été une saison d’achats record pour les fêtes de fin d’année sur Amazon et clôture une année 2023 solide », a déclaré Jassy dans un communiqué. Solide, c’est le mot. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 170 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023 (Q4) en hausse de 14% mais a surtout engrangé un bénéfice trimestriel net de 10,6 milliards de dollars sans commune mesure avec les 278 millions de dollars difficilement réalisés au quatrième trimestre un an plus tôt.

Un résultat qui doit beaucoup à l’allègement de sa « work force », l’entreprise ayant supprimé 27 000 emplois entre la fin 2022 et le début 2023, mais aussi à ses rentrées publicitaires alors que la Pub a été également un moteur clé de cette fin d’année chez Google et chez Meta. La pub a ainsi rapporté 14,7 milliards de dollars à Amazon, une hausse de 27% par rapport au même trimestre 2022.

Un Cloud AWS à la croissance ralentie

Quant au cloud AWS, il affiche une croissance de 13% de ses ventes (un peu mieux que les 12% du troisième trimestre) pour un chiffre d’affaires trimestriel de 24,2 milliards de dollars, aligné sur les attentes des analystes.

Durant toute l’année 2023, la croissance du cloud leader du marché aura ralentie, les entreprises ayant réduit leurs dépenses cloud et les marges de croissance du Cloud hors IA étant désormais plus étroite. Amazon constate cependant un tassement des initiatives d’optimisation et de diminution des dépenses Cloud et s’attend à une reprise des migrations de workloads et démarrage de nouveaux projets clouds en 2024. De plus, même s’il reconnait que pour l’instant l’IA n’a pas été un accélérateur de business pour Amazon, le groupe constate que ses annonces récentes et notamment son chatbot « Q » on suscité « beaucoup d’intérêt ».

Rufus : De l’IA pour mieux acheter sur Amazon

En parlant d’IA justement, Amazon a lancé son nouvel assistant « Rufus » en expérimentation auprès d’un public américain. Rufus est un chatbot particulier. Dopé à l’IA générative, il est intégré au site Amazon et à l’app mobile pour aider l’internaute dans ses expériences d’achats en ligne. Il peut répondre à n’importe quelle question autour des produits commercialisés par Amazon. Rufus peut suggérer des catégories de produits, fournir des comparaisons et des recommandations, et répondre aux questions spécifiques sur un produit. Amazon présente aussi Rufus comme un atout pour les vendeurs de sa marketplace car il peut aider à fidéliser les clients et augmenter les ventes.

Rufus sera progressivement déployer sur le site américain d’Amazon. Son internationalisation n’a pas encore été évoquée.

À lire également :