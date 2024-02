Microsoft a réalisé un quatrième trimestre 2023 (Q4) très au-dessus des prévisions des analystes, mais Wall Street se montre insatisfait, inquiet de ne pas encore voir la véritable valeur de tous les efforts du groupe en matière d’Intelligence artificielle.

Microsoft, dont la valorisation boursière a dépassé les 3 000 milliards de dollars le 26 janvier dernier, a publié cette semaine les résultats du quatrième trimestre 2023 qui correspond à son second trimestre fiscal 2024.

Des résultats excellents, portés par le Cloud et l’IA, très supérieurs aux attentes des analystes mais qui n’ont pour autant pas enthousiasmé Wall Street, l’action perdant près de 3%.

Le groupe a pourtant annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 62 milliards de dollars (en croissance de 33% sur Q4-2022) pour un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars (en hausse de 18% alors que les prévisions les plus optimistes tablaient sur 15%).

Sans surprise c’est la division « Intelligent Cloud » (regroupant Azure, Windows Server et autres services d’infrastructure) qui porte une nouvelle fois le groupe vers les sommets avec un CA trimestriel de 25,9 milliards en hausse de 20% (par rapport au même trimestre 2022). Une division qui doit surtout sa croissance à Azure qui affiche une croissance de 30%. 6 points « seulement » de cette croissance étant attribuée à l’IA, d’où les interrogations des investisseurs qui s’attendaient apparemment à mieux. Les paroles rassurantes de Satya Nadella ne les ont apparemment pas convaincus : « Nous sommes passés des discussions sur l’IA au déploiement à grande échelle de l’IA. En intégrant l’IA à chaque couche de notre pile technologique, nous gagnons de nouveaux clients et contribuons à générer de nouveaux avantages et nouveaux gains de productivité dans tous les secteurs ». Les investisseurs veulent des résultats plus concrets alors que nombre d’utilisateurs s’interrogent sur les attraits réels – pour les 30 dollars réclamés – de Copilot Pro et Copilot 365 face à la version gratuite Copilot (qui fonctionne fort bien).

La division « Productivity and Business Process » (avec Microsoft/Office 365 et Dynamics) contribue au CA trimestriel à hauteur de 19,2 milliards de dollars en croissance de 13% (par rapport à Q4-2023). Les revenus d’Office en entreprise sont en croissance de 15% alors que ceux dans le grand public augmentent de 5% (Microsoft 365 Personnel + Famille comptant désormais 78 millions d’abonnés).

Enfin la division « More Personal Computing » affiche une hausse un peu étonnante de 19% pour atteindre les 16,9 milliards de dollars. Une hausse qui s’explique par une amélioration du marché PC qui revient à une dynamique pré-pandémie : Windows affiche une croissance de 11% démontrant une certaine reprise du marché PC en entreprise notamment. Une reprise dont ne bénéficie pas la division Surface qui affiche une nouvelle fois un déclin de 9%, handicapée par l’absence de sortie de nouvelles Surface Pro en fin d’année, Microsoft ayant repoussé leur sortie à Avril 2024. Le vrai moteur de cette division aura été l’univers Xbox qui voit ses revenus croître de 61% en cette fin d’année, résultat direct de l’acquisition d’Activision/Blizzard !

Des résultats qui démontrent non seulement la vitalité du groupe dirigé par Satya Nadella mais également l’importance du Cloud (sous toutes ses formes, SaaS, PaaS, IaaS) dans son activité. Microsoft publie un indicateur virtuel « Microsoft Cloud » qui regroupe les revenus de tous les services Cloud de Microsoft à travers les différentes divisions. Un « Microsoft Cloud » dont les revenus trimestriels ont grimpé de 24% pour atteindre les 33,7 milliards de dollars.

